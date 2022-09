Carta-aberta assinada por grupo de cidadãos da Guiné-Bissau contesta a política seguida no país.

Guiné-Bissau

Grupo de guineenses contesta vinda do primeiro-ministro ao Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Carta-aberta assinada por grupo de cidadãos da Guiné-Bissau contesta a política seguida no país.

Um grupo de cidadãos da Guiné-Bissau contesta a vinda do primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, ao Luxemburgo. Este grupo escreveu uma carta-aberta pretendia entregar ao chefe do governo guineense, mas a única sessão pública do governante com a comunidade guineense foi desconvocada à última da hora. Um cancelamento que foi feito “alegando que iria ser organizado um protesto de cidadãos guineense, ligado a um partido o PAIGC”, afirma Domingo Nunes, porta-voz deste grupo de guineenses.



Esta visita do primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam , não foi divulgada aos órgãos de comunicação social.

Foto: MQ

“Queremos saber o que ele veio cá fazer”, questiona Domingo Nunes, porta-voz deste grupo de guineenses. “Eles assaltaram o poder e não defendem a Constituição”, acusa este ativista guineense, residente no Luxemburgo. “Na Guiné-Bissau as pessoas que levantam a voz contra este regime são espancadas e raptadas”, acusa.

De acordo com as estatísticas oficiais existem cerca de 430 cidadãos da Guiné-Bissau registados no Luxemburgo.

