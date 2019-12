Grupo de extrema-direita reivindica ataque contra Porta dos Fundos

Encapuzados com bandeira fascista brasileira reivindicaram atentado contra a produtora humorística Porta dos Fundos. “Eles não estão sós. É um ódio que tem sido pregado na mídia conservadora e no Congresso”, afirmou o humorista Gregório Duvivier.

Um grupo fascista reivindicou o ataque à conhecida produtora humorística brasileira Porta dos Fundos que aconteceu na passada terça-feira no Rio de Janeiro com cocktails molotov. No vídeo que circula nas redes sociais desde quarta-feira, três homens encapuzados aparecem em frente a uma bandeira integralista (movimento ultraconservador dos anos 30 inspirado no fascismo italiano) e com uma bandeira monárquica do Brasil.

Identificando-se como o “Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira”, o grupo assim denominado assume, num vídeo que começou por circular em espaços católicos, o atentado contra a produtora.

Durante a gravação, uma voz distorcida lê um manifesto: “Nós, do Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira, reivindicamos a ação direta revolucionária que buscou justiçar os anseios de todo o povo brasileiro contra a atitude blasfema, burguesa e atipatriótica que o grupo de militantes marxistas culturais Porta dos Fundos tomou quando produziu o seu Especial de Natal”.

O mesmo grupo já tinha reivindicado um atentado à UniRio e outro à Universidade Federal Fluminense (FF), queimando bandeiras antifascistas nos respetivos campus.

“É assustador. Eles não estão sós. É um ódio que tem sido pregado na mídia conservadora e no Congresso”, disse ao EL PAÍS Gregório Duvivier, ator do grupo. Duvivier é um dos protagonistas de A primeira tentação de Jesus, produção da Porta dos Fundos para a Netflix.



"No madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos foi alvo de um atentado" que não provocou vítimas, tinha anunciado a produtora, em comunicado divulgado na terça-feira.

Na mesma nota, a produtora condenou "todos os atos de violência" e afirmou esperar que "os responsáveis por este ataque sejam encontrados e punidos". O incidente foi filmado pelas câmaras de vigilância, tendo as imagens sido entregues às autoridades.

Em 3 de dezembro, a produtora lançou um especial de Natal na plataforma Netflix, com o título "A primeira tentação de Cristo", na qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.

A sátira, de 46 minutos, protagonizado pelos humoristas brasileiros Gregorio Duvivier e Fábio Porchat, não agradou a grupos religiosos, que criticaram a temática abordada. Foi também lançada uma petição contra o filme, com mais de dois milhões de assinaturas de pessoas que consideram que o mesmo "ofende gravemente os cristãos".

