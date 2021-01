À espera de mudanças na política migratória norte-americana com Joe Biden, milhares de hondurenhos tentam chegar atravessar a Guatemala e o México a poucos dias da tomada de posse do futuro inquilino da Casa Branca.

Grupo de 9 mil migrantes hondurenhos tenta chegar aos Estados Unidos

As medidas anunciadas por diversos governos latino-americanos para combater a pandemia deixaram milhares de pessoas sem emprego e numa situação mais fragilizada economicamente e socialmente. O furacão Eta aprofundou mais o desespero de quem vive nas Honduras com a destruição do tecido industrial. Agora, a dois dias da tomada de posse de Joe Biden, milhares de centro-americanos seguem os passos de tantos outros que partiram em busca do sonho norte-americano.

É a primeira grande vaga migratória no ano que agora começa. Um desafio para quem empreende o desafio de chegar aos Estados Unidos para deixar para trás a violência e a miséria mas também um desafio para as autoridades norte-americanas e para o novo inquilino da Casa Branca num dos temas mais sensíveis na política interna dos Estados Unidos.

São sobretudo hondurenhos e foram cercados no domingo pelas forças armadas guatemaltecas na fronteira entre os dois países. Houve cargas e gás lacrimogéneo para evitar que esta maré humana chegue ao México e, posteriormente, aos Estados Unidos. Animados com a possibilidade de haver alterações na política norte-americana de imigração, um grupo de 3.500 pessoas deixou a cidade de San Pedro Sula, nas Honduras, e avança agora com 9 mil pessoas, de acordo com as autoridades que falam da pandemia para justificar o bloqueio fronteiriço.

"Estamos preocupados com esta situação, que de alguma forma coloca a população em risco em termos de saúde", afirmou o responsável da migração guatemalteco ao El País. Já organizações humanitárias como a Cruz Vermelha têm vindo a alertar há dias sobre a desproteção que sofrem os migrantes. "Muitas pessoas sofrem acidentes e amputações, enfrentam extorsão e violência sexual, ou desaparecem e são separadas das suas famílias. Alguns são mortos ou morrem de doenças ou intempéries", alertou Lorena Guzmán, coordenadora de migração do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) na América Central e no México. A estes perigos juntam-se agora os riscos da pandemia: falta de água ou acesso à lavagem das mãos e ajuntamentos.

O México responde da mesma forma. Qualquer migrante que queira atravessar a fronteira com o estado de Chiapas deve submeter-se aos controlos e protocolos contra a covid-19. O Governo de Andrés Manuel López Obrador duplicou o número de militares na Ponte Internacional Rodolfo Robles entre Ciudad Hidalgo e Tecún Umán.

Depois de chegar a um acordo com Donald Trump para impedir a chegada de mais migrantes, que ameaçou subir as taxas nas trocas comerciais entre os dois países, esta questão foi praticamente a única abordada por Lopez Obrador e Biden na conversa que tiveram.

Antes do Natal, os dois líderes concordaram em iniciar um novo caminho na política de imigração e, pelo menos no papel, comprometeram-se a promover "a cooperação entre os Estados Unidos e o México para assegurar uma migração segura e ordeira, conter o coronavírus, impulsionar as duas economias e assegurar a fronteira comum". Isso vai significar também, informaram os dois governos, "abordar as causas profundas da migração em El Salvador, Guatemala, Honduras e sul do México para construir um futuro de maiores oportunidades e segurança na região".

Biden admitiu na reta final da campanha eleitoral que durante os mandatos de Barack Obama, quando era vice-presidente, esta emergência não foi abordada com a urgência que merecia. Planeia agora regularizar 11 milhões de pessoas que estão nos Estados Unidos sem papéis nos primeiros dias da sua administração.

