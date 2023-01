O Barjols, com elementos de idades entre os 26 e os 66 anos, é suspeito de ter preparado uma "ação violenta" contra o presidente francês.

Mundo 2 min.

França

Grupo da Moselle que queria matar Macron começou a ser julgado

AFP O Barjols, com elementos de idades entre os 26 e os 66 anos, é suspeito de ter preparado uma "ação violenta" contra o presidente francês.

O julgamento de 13 membros do grupo de ultra-direita Barjols, suspeito de ter preparado uma "ação violenta" contra Emmanuel Macron no final de 2018, iniciou-se na terça-feira no tribunal correcional de Paris.

Com idades compreendidas entre os 26 e 66 anos, os onze homens e duas mulheres são também suspeitos, segundo a acusação, de terem instigado um golpe, assassinatos de migrantes e/ou ataques contra mesquitas.

Queria matar Macron mas decidiu atacar um padre Pouco antes do serviço das 10 da manhã, um homem entrou na igreja de Saint-Pierre-d'Arène e esfaqueou o padre "várias vezes com uma faca".

Nenhum destes planos foi executado e, após quatro anos de investigação, o alcance do dossiê foi reduzido. A acusação criminal original foi retirada em favor de uma conspiração criminosa terrorista, punível com dez anos de prisão.

A investigação antiterrorista foi aberta a 31 de outubro de 2018 com base em informações dos serviços secretos de que um militante de extrema-direita, Jean-Pierre Bouyer, planeava matar o Presidente francês durante as comemorações do centenário do armistício de 11 de novembro no leste do país.

Arguidos estiveram em reuniões com tom paramilitar

O clima social estava então em tumulto. Um aumento dos preços dos combustíveis durante o verão deu origem a um vasto descontentamento que levaria, a 17 de novembro, ao ato fundador do movimento "coletes amarelos".

No dia 6 de novembro, os investigadores prenderam Bouyer e outras três pessoas quando iam para a casa de um deles na Moselle. Armas e munições foram apreendidas na casa de Isère do homem de 60 anos, um antigo mecânico que se tinha virado para a exploração florestal no Gabão.

Nos meses que se seguiram, deram-se várias outras detenções no seio do Barjols, um grupo de ultradireita criado no Facebook em 2017 do qual Bouyer era o número 2. "Há coisas que me escapam", disse no banco dos réus, esta terça-feira, declarando a sua identidade.

Condenado a três meses de prisão por graffitis com insultos a Macron O homem de 33 anos terá ainda de desembolsar 6.300 euros para a limpeza dos desenhos nas turbinas eólicas de Launstroff-Waldwisse e arredores.

Em março de 2020, foi a vez de Denis Collinet, o fundador do coletivo adepto da teoria da conspiração da "grande substituição", ser preso e acusado.

De acordo com a acusação, os 13 arguidos que se encontravam na nebulosa da ultradireita participaram, em 2017 e 2018, em reuniões com tom paramilitar durante as quais foram discutidos planos para "explodir" mesquitas ou para cometer um golpe de estado.

Do lado da defesa, alguns advogados denunciam no entanto um caso construído sobre a "ficção de uma passagem à ação violenta" e apelam a colocar os factos "no contexto" da mobilização de protesto de "coletes amarelos".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.