A sede do terceiro maior partido alemão em Düsseldorf foi também alvo de buscas.

Mundo 2 min.

Grupo alemão de extrema-direita acusado de terrorismo

A sede do terceiro maior partido alemão em Düsseldorf foi também alvo de buscas.

O Ministério Público alemão acusou, formalmente, segundo informações recolhidas pelo Der Spiegel, oito membros do autodenominado grupo “Revolução Chemnitz” por terem constituído uma organização terrorista. De acordo com o Süddeutesche Zeitung, os arguidos organizaram-se, em outubro de 2018, num grupo inicialmente chamado "Planeamento da Revolução", tendo sido na altura detidos. Seis dos oito indivíduos vão agora permanecer em prisão preventiva, aguardando para serem julgados, segundo a acusação do Tribunal Federal, por terem atuado, em 3 de outubro, passado com o propósito de subverterem o sistema "no sentido da sua ideologia de extrema-direita".

A RTP noticiou que seis são considerados dirigentes do movimento de cabeças-rapadas, hooligans e neonazis na região de Chemnitz. O seu principal ideólogo é identificado com o nome Christian K., que terá redigido um texto desaconselhando o desgaste das forças neonazis em pequenas escaramuças com adversários políticos.

A organização destacou-se nos confrontos racistas ocorridos em Chemnitz, na antiga RDA, mas a associação planeava confrontos em Berlim, desta vez com armas de fogo. Em outubro, quando os oito foram detidos, procuravam ativamente recolher o armamento necessário à execução desse plano.

Do terrorismo ao parlamento

Para além do núcleo duro terrorista, a polícia começa agora a prestar uma maior atenção à retaguarda política e logística que facilita a ação dos operacionais propriamente ditos. Segundo uma porta-voz da Procuradoria-Geral de Essen, citado pelo Der Spiegel, a sede da AfD (Alternativa para a Alemanha), em Düsseldorf, foi hoje passada a pente fino com um mandado de busca.

Esta operação apresenta a particularidade de ir muito além das pequenas células terroristas, e de sujeitar a uma vigilância acrescida um partido legal da extrema-direita, que é, neste momento, a terceira maior bancada parlamentar na Alemanha. A subida da AfD e o assassinato de um dirigente do partido que governa o país provocaram o apelo de Angela Merkel, no sábado, para que os alemães combatessem o fascismo “com vigor”.

Walter Lübcke foi encontrado, a 2 de junho, morto no terraço da sua casa com um disparo na cabeça, em Wolfhagen-Istha, no Oeste da Alemanha. Depois de duas semanas de muita especulação, a procuradoria-geral daquele país tomou o caso em mãos e revelou o móbil político como razão para o assassinato. O dirigente democrata-cristão assassinado defendia a abertura do país aos refugiados recebendo várias ameaças da extrema-direita.

O motivo das buscas, contudo, não parece estar relacionado de forma direta com as ligações da AfD às redes terroristas clandestinas, e sim com o financiamento que a empresa suíça Goal AG terá fornecido ao político renano e entretanto eurodeputado da AfD Guido Reil na campanha eleitoral da Renânia-Norte Vestefália em 2017.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.