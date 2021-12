A família não quis revelar a causa da morte, mas o Le Monde avança que o antigo apresentador morreu da infeção pelo novo coronavírus e que também o irmão está hospitalizado. Nenhum recebera a vacina contra a covid-19.

Grichka, um dos gémeos Bogdanoff, morreu vítima de covid-19

A família não quis revelar a causa da morte, mas o Le Monde avança que o antigo apresentador morreu da infeção pelo novo coronavírus e que também o irmão está hospitalizado. Nenhum recebera a vacina contra a covid-19.

Grichka Bogdanoff, um dos gémeos que foi uma estrela de televisão em França nos anos 80, morreu esta terça-feira aos 72 anos, em Paris. Tornou-se famoso com o programa de ficção científica "Temps X", transmitido entre 1979 a 1987, e que apresentava ao lado do irmão. Igor também está hospitalizado, de acordo com o Le Monde. Nenhum dos dois foi vacinado contra a covid-19.

"Grichka Bogdanoff morreu pacificamente (...) cercado pelo amor da sua família. Juntou-se às estrelas”, escreveu a família num comunicado citado pela AFP. No entanto, não foi avançada a causa da morte. “Agora é a hora de meditar. Obrigado”, disse o agente dos dois irmãos à AFP, reagindo à informação avançada pelo Le Monde.

Acusados de fraude, julgamento estava marcado para janeiro

Apesar da fama, Igor e Grichka foram ridicularizados devido às várias plásticas a que se submeteram e que transformaram por completo os seus rostos. Os trabalhos científicos que apresentaram também causaram polémica e foram criticados pela comunidade científica, que não lhes reconhecia valor.

Ambicionando o regresso à televisão, os gémeos foram detidos em janeiro e acusados de fraude, recorda a AFP. Terão enganado um milionário que sofria de transtorno bipolar para resolver os problemas financeiros e relançar o programa que os tornou famosos. O julgamento estava marcado para os dias 20, 21 e 27 de janeiro de 2022.