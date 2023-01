Os cerca de 400 assistentes de bordo da 'low cost' irlandesa já tinham feito greve entre 30 de dezembro e 1 de janeiro.

Greve na Ryanair cancela 152 voos na Bélgica

Uma nova greve dos tripulantes de cabina da Ryanair na Bélgica levará ao cancelamento de 152 voos este fim de semana no aeroporto de Charleroi, disse esta sexta-feira o presidente do aeroporto à AFP.

Os cerca de 400 assistentes de bordo da low cost irlandesa já tinham feito greve entre 30 de dezembro e 1 de janeiro, causando mais de uma centena de cancelamentos de voos no aeroporto, o segundo mais movimentado da Bélgica.

Greve na Ryanair deixa dezenas de aviões em terra na Bélgica Cerca de 22.000 viajantes deverão ser afetados pela greve entre esta sexta-feira e domingo.

Entre sábado a domingo, 76 voos com partida e 76 voos com chegada de Charleroi serão cancelados, e "cerca de 20.000 passageiros serão afetados por esta ação", estimou o presidente do aeroporto, Philippe Verdonck, acrescentando que todos os viajantes em causa foram avisados pela Ryanair.

A companhia aérea irlandesa opera 15 aviões a partir da Bélgica e não se espera que a greve tenha qualquer impacto em aviões baseados noutros países. Parte do tráfego belga da Ryanair continuará a ser operado por aviões com base estrangeiro.

Uma assembleia do pessoal terá lugar no sábado de manhã no aeroporto de Charleroi, indicou Didier Lebbe, secretário permanente do sindicato cristão francófono CNE.

Ryanair prevê lucros extraordinários

Os empregados da Ryanair na Bélgica já entraram em greve várias vezes este ano, em particular porque acusam a empresa de pressionar ilegalmente os funcionários a trabalhar de vez em quando noutras bases da Europa, especialmente em Dublin.

Acusam também a Ryanair de não declarar devidamente os seus empregados à segurança social e de pagar salários por vezes inferiores ao mínimo legal.

Patrão da Ryanair ameaça deixar a Bélgica Apesar da companhia aérea irlandesa de baixo custo Ryanair espere obter um lucro de mil milhões de euros em 2022, o seu desacordo com as autoridades belgas não mostra sinais de abrandamento.

"Ao mesmo tempo que anunciam que vão ter lucros extraordinários, para a tripulação de cabine, que não representa quase nada nos seus custos, não estão dispostos a abdicar de um pouco de dinheiro para que as pessoas tenham pelo menos o mínimo legal", argumentou Lebbe.

A Ryanair anunciou, na quarta-feira, que está a rever em alta a sua previsão de lucros para o ano fiscal que termina a 31 de março para entre 1,325 mil milhões e 1,425 mil milhões de euros, em comparação com os mil milhões a 1,2 mil milhões de euros anteriormente previstos.

O aeroporto de Charleroi, que serve mais de 190 destinos, a maioria dos quais na bacia do Mediterrâneo, regista um tráfego de oito milhões de passageiros por ano. É o segundo aeroporto mais movimentado da Bélgica depois de Bruxelas-Zaventem.

