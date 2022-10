Várias ações de protesto têm afetado várias centrais nucleares francesas nos últimos dias. Esta quinta-feira, o bloqueio chegou à que está mais próxima do Luxemburgo.

Greve na central nuclear de Cattenom bloqueia estradas

(pam com AFP) - O trânsito nas estradas em redor da central nuclear de Cattenom, perto de Thionville, esteve paralisado devido a um bloqueio na estrada levado a cabo por funcionários, segundo noticiou o jornal regional Le Républicain Lorrain.

A ação aconteceu entre as 6h às 8h30 e integra um movimento social que começou há vários dias na fábrica. Cerca de quarenta pessoas estão em greve há 15 dias e, na quinta-feira passada, um terço dos empregados tinha mesmo cessado a sua atividade numa reunião relativa às negociações salariais anuais.

O reinício de dois reatores pode ser adiado?

Este protesto surge numa altura em que três dos quatro reatores estão encerrados para trabalhos de manutenção. Na sexta-feira passada, numa conferência de imprensa, o diretor Jérôme Le Saint, anunciou que duas destas unidades de produção, a 1 e a 4, estariam novamente operacionais "durante o mês de novembro". Terá a greve um impacto neste calendário? A direção foi contactada pelo Virgule esta quinta-feira de manhã, mas ainda não obteve resposta.

Dois dos reatores de Cattenom voltam a funcionar em novembro O reator 1 e 4 da central nuclear francesa de Cattenom deverão voltar a estar operacionais em novembro. Já o número 3 ainda causa algumas dúvidas.

Esta tensão social não é exclusiva na unidade de produção da Moselle. Várias centrais nucleares em França estão a ser afetadas por movimentos que reivindicam um aumento dos salários. A central de Gravelines, a mais poderosa da Europa Ocidental, também se juntou ao protesto esta quinta-feira.

Tensão cresce à medida com aproximar do inverno

Também as centrais de Tricastin (Drôme), Cruas (Ardèche) e Bugey (Ain) estão a ser impactadas pela paralisação, que podem atrasar os testes que se realizam após as operações de manutenção previstas ou trabalhos destinados a resolver problemas de corrosão. França enfrenta, nesta altura, uma situação preocupante com a chegada do inverno, já que uma grande parte do parque nuclear se encontra indisponível.

"As greves podem ter um impacto em alguns trabalhos de manutenção", admitiu a EDF (gestora de centrais como a Catttenom) à AFP. De momento, a empresa não consegue saber se o calendário previsto destas instalações à rede será afetado por estes movimentos. Caso haja atrasos, a EDF será obrigada a comunicá-lo.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule - Luxemburger Wort.)

