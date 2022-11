Os sindicatos UNAC e SNGAF, que representam os assistentes de bordo da transportadora, marcaram greve para o período de 22 de dezembro a 2 de janeiro.

Aviação

Greve na Air France ameaça complicar viagens no Natal e Ano Novo

Redação Os sindicatos UNAC e SNGAF, que representam os assistentes de bordo da transportadora, marcaram greve para o período de 22 de dezembro a 2 de janeiro.

Os tripulantes da Air France vão estar em greve no período de Natal e Ano Novo. Os sindicatos UNAC e SNGAF, que representam estes trabalhadores, apresentaram um pré-aviso de greve para o período entre 22 de dezembro e 2 de janeiro, como reação à falta de entendimento com a administração para um acordo coletivo, disse esta quarta-feira fonte sindical à AFP.

"Este comunicado deve servir de aviso à nossa direção", refere a nota sindical divulgada na terça-feira e citada pela agência de notícias francesa, que acrescenta que se as reivindicações dos trabalhadores não forem atendidas a greve avançará como previsto.

Em declarações à AFP, a Air France manifestou-se surpreendida com a apresentação deste aviso de greve numa altura em que decorrem as discussões sobre o acordo coletivo dos tripulantes. "As negociações ainda estão em curso" e "o nosso objetivo é chegar a um novo acordo", disse a administração da transportadora aérea francesa.

A UNAC e o SNGAF (a o organismo que representa especificamente os tripulantes da AIR France) apelam a uma "solução contratual temporária para substituir a convenção coletiva" dos tripulantes, que expirou no final de outubro, enquanto decorrem as negociações sobre um novo acordo coletivo.

As estruturas sindicais rejeitam qualquer "medida unilateral" que seja tomada pela administração. Questionada pela AFP, a Air France contrapôs que assumiu "a totalidade da convenção coletiva", entretanto expirada, e que tinha "comunicado aos sindicatos que nada mudará durante as negociações".

As discussões deverão prolongar-se para depois da quadra natalícia, já que a administração prevê que continuem "para lá de janeiro de 2023".

*Com AFP

