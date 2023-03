Seis por cento das estações de serviço em França estão já sem gasolina e gasóleo. Pode haver mais falhas, tudo depende da continuação da greve nas refinarias.

Greve esgota combustível nas bombas de gasolina em França

Quase 6% das estações de serviço em França estão sem gasolina ou gasóleo esta quarta-feira, de acordo com dados públicos analisados pela AFP. A indústria petrolífera culpa os automobilistas que multiplicaram os abastecimentos, por precaução, devido às greves nas refinarias.

O lado ocidental do país é o mais afetado na média nacional, com cerca de um quarto das estações de Sarthe, Indre-et-Loire e Calvados sem gasolina ou gasóleo. Esta análise baseia-se em relatórios de estações disponíveis no website prix-carburants.gouv.fr.

Das refinarias francesas não sai combustível porque estão em greve. Contudo, existem 200 depósitos em França que continuam a abastecer as estações de serviço. "À data de hoje, há muito combustível no território nacional" e "as estações de serviço continuam a ser abastecidas normalmente", declarou à AFP Francis Pousse, presidente do sindicato profissional Mobilians, que representa 5.800 das cerca de 10.000 estações em França.

Tudo depende da greve

Mesmo que um dos 200 depósitos esteja bloqueado, "temos agilidade suficiente para ir buscar combustível a outro lugar, mesmo que demore mais tempo", acrescentou este responsável salientando, não poder comentar sobre futuras falhas. "Tudo dependerá da continuação ou não da greve, se esta se intensifica ou não".

Segundo Francis Pousse, as estações com pelo menos um tanque vazio são "menos de 5%"do total, e esta falta de stock deve-se exclusivamente à corrida dos franceses às gasolineiras que estão a encher os depósitos desde sexta-feira, precavendo-se por causa da greve. Esta corrida "causou sobrevendas de 10 a 30%".

"Algumas estações tinham previsto abastecer-se antes da crise. Mas em alguns pontos de venda, as vendas aumentaram 50%. Assim, inevitavelmente, há um momento em que há uma rutura porque não colocamos tantos camiões quantos queremos na estrada para entregar nas estações", explica.

Estes números estão ainda longe dos do pico da greve das refinarias da TotalEnergies e Esso-ExxonMobil, em outubro, quando o combustível esgotou em mais de 40% das estações de serviço, em França.

"Não temos quaisquer preocupações particulares, para além de problemas logísticos", estima também Francis Plan, cuja sua federação FF3C representa mil estações de serviço independentes. Contudo confirma também que "o fluxo de vendas é superior ao normal devido às preocupações".

A corrida às bombas foi reforçada pela medida da cadeia Leclerc que está a oferecer combustível ao preço de custo e cujas estações foram "muito procuradas durante o fim de semana", de acordo com este responsável.

A falta de combustível nas estações que representa é muito marcada em três regiões: "Ile-de-France, Normandy e Pays de la Loire, onde 15% estavam com falta de combustível na terça-feira à noite", precisou.



