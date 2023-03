A França voltou a ser atingida por nova vaga de contestações contra a reforma das pensões. Setor energético, educação, função pública e transportes entre os setores mais afetados pela greve.

Greve endureceu nas refinarias, mas adesão ficou abaixo da de janeiro

Os protestos e as paralisações endureceram, esta terça-feira, no setor da energia, atingindo refinarias, centrais elétricas e locais de armazenamento de gás franceses e tendo sido acompanhados por alguns cortes de energia.

Este foi o sexto dia de mobilização contra a reforma das pensões, em França, mas, ainda assim, a adesão à greve ficou abaixo dos números recorde de 19 de janeiro dos trabalhadores ferroviários e dos professores.

Eis o balanço da contestação por setores:

Energia e indústria

Esta terça-feira à tarde, a CGT afirmou ter sob controlo os 21.000 megawatts (MW) de produção de eletricidade na EDF, onde quase metade dos trabalhadores fizeram greve. Os grevistas foram responsáveis por uma queda na produção de cerca de 13.000 MW em centrais térmicas e nucleares, um nível "histórico" segundo o sindicato, equivalente a uma dúzia de reatores, e por bloquearem 8.000 MW de energia disponível nas barragens.

Alguns grevistas procederam a cortes de energia em Annonay (Ardèche), o reduto do ministro do Trabalho Olivier Dussopt, bem como nos arredores de Boulogne-sur-Mer e Périgueux, obrigando o tribunal a interromper as suas audiências. A Enedis anunciou que iria apresentar uma queixa contra esses trabalhadores.

Os bloqueios também poderão ter produzido atrasos na manutenção das centrais nucleares: como no complexo de Velaines (Meuse), onde as peças são armazenadas.

Foram também erguidas barricadas em várias zonas industriais, em Lesquin perto de Lille, em Boulogne-sur-Mer, em Valenciennes, ou em Amiens, que bloquearam a circulação de alguns camiões. Os carregamentos de combustível foram bloqueados à saída das sete refinarias francesas (TotalEnergies, Esso-ExxonMobil e Petroineos), informou o sindicato CGT-Chimie.

Se estes bloqueios continuarem, poderão levar ao encerramento das refinarias devido à falta de espaço para armazenar o combustível produzido, e como consequência, poderá haver uma escassez nas estações de serviço, apesar de esse ser um cenário improvável, pelo menos, para já.

No gás, os quatro terminais portuários, que permitem a importação de gás natural liquefeito, estiveram bloqueados, e todos os locais de armazenamento sofreram perturbações, sem, no entanto, terem encerrado.

O movimento de contestação endureceu em Chémery (Loir-et-Cher), o maior local de armazenamento de gás da Europa, onde os grevistas fecharam os poços. Na Engie, cerca de 40% dos trabalhadores afetados pela abolição de esquemas especiais fizeram greve, de acordo com o grupo.

Vários locais ligados à indústria química também foram afetados pelas paralisações: Arkema, em Pierre-Bénite (Rhône), La Jarrie (Isère) e Saint-Auban (Alpes de Haute-Provence). Na Air Liquide, a CGT reivindicou "paralisações" em Feyzin e Saint-Priest (Rhône).

Transportes

Nos transportes houve nova mobilização, com inúmeras paralisações e bloqueios de estradas, na terça-feira de manhã, perto de Rennes (Ille-et-Vilaine), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Miramas (Bouches-du-Rhône), Poitiers (Vienne) ou La Rochelle (Charente-Maritime).

Apenas 20% dos comboios das linhas principais e regionais circularam. Espera-se uma ligeira retoma do tráfego - um terço dos comboios - na quarta-feira, mas continuará a haver perturbações na quinta-feira. A adesão à greve atingiu os 39% ao meio-dia, revelou uma fonte sindical à AFP. Esta proporção é inferior à do dia 19 de Janeiro (46,3%), o primeiro dia de mobilização contra a reforma das pensões.

Na região da Ile-de-France, na rede SNCF, a circulação ferroviária oscilou entre um comboio em cada três e um em cada cinco.

Em Paris, o tráfego da RATP funcionou normalmente nas duas linhas automatizadas, mas foi fortemente perturbado ou ficou mesmo sem funcionar nas outras. Também é esperada uma melhoria na quarta-feira no RER e a quase normalização do tráfego nos autocarros e elétricos.

Em Lille e Marselha, a maioria dos autocarros não circulou. Em Bordéus, registaram-se perturbações do tráfego, com uma adesão de 21% dos trabalhadores à greve.

Nos aeroportos, a Autoridade Francesa de Aviação Civil (DGAC) tinha pedido às companhias aéreas que reduzissem os seus horários de voo na terça e quarta-feira, em 20% em Paris-Charles de Gaulle e em 30% em Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marselha, Montpellier, Nice e Toulouse.

O aeroporto de Dinard, bem como o aeroporto de Tarbes, fecharam até às 20 horas. Também o aeroporto de Montpellier encerrou às 19h e assim se manterá até às 7h de quarta-feira. O de Biarritz estará fechado das 6h30 às 8h desta quarta-feira.

O tráfego fluvial no Reno também esteve parado devido a várias paralisações.

Educação

Um terço dos professores aderiu à greve desta terça-feira, de acordo com o Ministério da Educação. A 19 de janeiro a adesão foi de 42,35% nas escolas primárias e 34,66% nas escolas secundárias.

Os números do ministério são, contudo, muito inferiores aos dos sindicatos que avançam com, pelo menos, 60% de adesão nas escolas primárias e secundárias, de acordo com o Snuipp-FSU e o Snes-FSU - ainda assim abaixo dos registos de 19 de janeiro.

Em Rennes, oito escolas foram bloqueadas, assim como a Universidade de Rennes 2 e vários edifícios em Estrasburgo. Em Pau, cerca de 30 estudantes universitários bloquearam as entradas e montaram barricadas.

Serviços públicos

A mobilização aumentou claramente na administração pública central. Ao meio-dia, cerca de um quarto dos 2,5 milhões de funcionários estavam em greve, segundo os dados do governo, contra menos de 5% a 16 de fevereiro.

Na administração pública local, 11% dos dois milhões de trabalhadores fizeram greve.

Já no sector hospitalar, a adesão entre os 1,2 milhões de profissionais do setor situou-se nos 9,4%, segundo o governo, o que também revela um número superior ao de 16 de fevereiro.

Em Tourcoing, agentes da polícia que estavam fora de serviço bloquearam o acesso à esquadra.

Resíduos

Em Paris, as três incineradoras de resíduos estiveram sem funcionar esta terça-feira.

Nos dez distritos sob controlo municipal a recolha esteve parada e "vários milhares de toneladas de lixo doméstico" não foram recolhidos, segundo o balanço feito por dois sindicalistas da CGT.





