Paralisação dos trabalhadores de algumas petrolíferas e refinarias está a causar problemas no fornecimento de combustível nas bombas.

Greve em França. TotalEnergies propõe "bónus excecional" aos funcionários

AFP A empresa disse, também, estar disposta a considerar aumentos salariais para 2023 com base na inflação deste ano. Paralisação dos trabalhadores está a causar problemas no fornecimento de combustível nas bombas.

A gigante do petróleo e gás TotalEnergies anunciou esta quinta-feira que planeia distribuir "a todos os (seus) empregados em todo o mundo" um bónus equivalente a um mês de salário, numa altura em que França atravessa uma greve generalizada nas suas refinarias.

Este "bónus excecional" será pago em dezembro e "sujeito a acordos salariais" nos países e filiais em causa e será "limitado a salários elevados", disse o grupo.

França. Cerca de 15% das bombas estão com dificuldade de abastecimento A escassez de combustível deve-se a uma greve nas duas maiores refinarias do país, a TotalEnergies SE e a Exxon Mobil Corp.

Todas as empresas detidas na totalidade pela TotalEnergies e aquelas em que detém mais de 50% das ações, e cuja gestão tenha dado a sua aprovação, poderão pagar este bónus.

O anúncio chegou minutos depois do ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, ter apelado na RTL para que o grupo aumentasse os seus salários para desbloquear a greve, dizendo que a empresa tem "a capacidade" para o fazer.

A TotalEnergies disse também na sua declaração que está disposta a "considerar um orçamento para aumentos salariais em 2023 baseados na inflação de 2022" e que informou os sindicatos sobre isto na quarta-feira.

Sindicato CGT exige aumentos em linha com lucros excecionais

A CGT, que lançou a greve a 27 de setembro, exige um aumento de 10% para 2022, em oposição aos 3,5% obtidos no início do ano, para compensar a inflação e beneficiar dos lucros excecionais do grupo.



No primeiro semestre de 2022, a TotalEnergies obteve um lucro de cerca de 10,6 mil milhões de euros, graças, nomeadamente, ao aumento dos preços da energia.

Grupo TotalEnergies regista lucros excecionais A empresa energética disse ser "hoje muito mais lucrativa do que há 10 anos", numa altura em que a UE se prepara para discutir uma taxa extraordinária sobre lucros das empresas do ramo da energia.

O grupo afirma que "não estão reunidas as condições para organizar negociações entre todas as organizações representativas" e exige que os bloqueios sejam terminados primeiro.

Em França, os empregados das refinarias TotalEnergies na Normandia, Donges, Feyzin e La Mède e do depósito da Flandres renovaram a greve esta quinta-feira, após o fracasso das conversações com a direção na quarta-feira.

Ao mesmo tempo, estão também em curso greves nas refinarias da Esso-ExxonMobil, causando escassez de combustível nas regiões de Île-de-France e Hauts-de-France.

Macron diz que normalidade retoma na próxima semana

O Presidente francês disse, em entrevista à France 2 na quarta-feira à noite, que a situação relativa à distribuição de combustível "deverá voltar ao normal no decurso da próxima semana".



Na Esso-ExxonMobil foi encontrado um acordo com dois sindicatos maioritários, incluindo o CFDT, mas não com a CGT e os funcionários foram requisitados na quarta-feira no depósito de Gravenchon-Port-Jérôme (Seine-Maritime).





Um cartaz onde se pode ler "Queremos viver dos nossos salários" numa estação petrolífera TotalEnergies fechada em Le Rove, perto de Marselha

A greve nas refinarias deixou um terço das estações de serviço francesas sem combustível
Um cartaz onde se pode ler "A Total está a ganhar toneladas de dinheiro enquanto nós estamos com dificuldades" numa estação da TotalEnergies encerrada em Le Rove, perto de Marselha
Nos últimos dias, têm-se sucedido as filas intermináveis de automóveis nas bombas de gasolina que estão a funcionar

O chefe de Estado apelou mais uma vez "à responsabilidade" da direção da TotalEnergies e da Confederação Geral do Trabalho (CGT), na esperança de que o sindicato "permita ao país funcionar".

Emmanuel Macron insistiu que a resolução das diferenças depende do "diálogo social" entre a direção e os sindicatos. "O diálogo social deve prevalecer", sublinhou. "Mas digo-o muito claramente: se o diálogo social não for bem sucedido nas próximas horas, vamos lançar uma requisição", advertiu.

Crise relacionada com "conflitos sociais" nas empresas

O governo francês lançou na quarta-feira uma primeira requisição civil de quatro funcionários em greve na Esso-ExxonMobil para libertar reservas de combustível e reabastecer estações de serviço vazias na região parisiense.

França proíbe a venda de combustível em bidões A greve nos depósitos e refinarias está a causar problemas no abastecimento de combustíveis por toda a França.

Mas Philippe Martinez, líder da CGT, denunciou uma "decisão escandalosa" e anunciou a apresentação de um procedimento sumário esta quinta-feira para se opor à medida.

Emmanuel Macron recordou que esta crise não teve "nada a ver com a guerra" na Ucrânia, mas com conflitos sociais "em duas empresas, Exxon e Total, que obtiveram lucros significativos porque o contexto é bom para estas empresas, que distribuíram muito aos seus acionistas e que têm negociações sociais em curso", explicou.

"Penso que há setores e certos atores que consideram que podemos ir 'já ao fundo', para o dizer de forma coloquial", lamentou. Macron considerou ainda que é "demasiado fácil" "passar sempre a moeda" ao governo.

