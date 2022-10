A ministra da Transição Energética apelou aos distribuidores que não "tirem lucro da escassez" provocada pela greve nas refinarias, que continua esta sexta-feira.

Mundo 4 min.

TotalEnergies

Greve em França. Combustíveis a 3 euros por litro "não se justificam"

AFP A ministra da Transição Energética apelou aos distribuidores que não "tirem lucro da escassez" provocada pela greve nas refinarias, que continua esta sexta-feira.

Os preços de quase três euros por litro de combustível nas bombas não se justificam "de forma alguma" apesar da greve na TotalEnergies, disse esta sexta-feira Agnes Pannier-Runacher, apelando aos distribuidores para não "lucrarem" com a escassez.

Se alguns aumentos estão "ligados ao facto de importarmos do estrangeiro" e a custos de fornecimento "mais elevados", "isto não justifica de forma alguma os preços de três euros da bomba", explicou ao canal televisivo LCI.

TotalEnergies. Mesmo com requisição civil, mantém-se o braço de ferro Está prevista uma assembleia geral para esta sexta-feira, às 6 horas da manhã, na mudança de turno, para decidir sobre a continuação da paralisação.

Os preços dos combustíveis têm vindo a subir desde o final de setembro, após semanas de quedas ininterruptas.

"Apelo aos distribuidores para que não tirem partido desta situação para aumentar os seus preços e aumentar as suas margens, é absolutamente inaceitável", acrescentou Pannier-Runacher, sublinhando que as autoridades "continuariam os controlos".

Braço de ferro nas refinarias continua

O braço de ferro entre os trabalhadores e as empresas continua: os funcionários da TotalEnergies votaram esta sexta-feira a continuação da greve após um projeto de acordo sobre aumentos salariais ter sido rejeitado pela Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), que na origem do movimento social que causou uma rara escassez de gasolina em França e que ameaça amplificar-se.

O movimento foi renovado nas cinco unidades da TotalEnergies após os votos de apoio entre as 4h e as 6h, confirmou à AFP o coordenador da CGT Eric Sellini.

Não há "uma unidade" da TotalEnergies onde a greve tenha sido levantado, disse Hakim Bellouz, da Força Operária (FO).

A greve continuou na manhã desta sexta-feira no depósito de Flandres, o único complexo da TotalEnergies onde os funcionários tiveram de trabalhar depois de uma requisição civil para assegurar o carregamento de combustível.

Greve em França. TotalEnergies propõe "bónus excecional" aos funcionários Paralisação dos trabalhadores de algumas petrolíferas e refinarias está a causar problemas no fornecimento de combustível nas bombas.

Paralisação termina na Esso-ExxonMobil

Por outro lado, a greve foi levantada ao início de sexta-feira na refinaria Esso-ExxonMobil em Gravenchon, Normandia, tal como na refinaria Fos-sur-Mer no dia anterior. Estas são as duas únicas refinarias do grupo em França.

No final das negociações convocadas pela TotalEnergies sob pressão do governo, pela primeira vez desde o início da greve, a 27 de setembro, um compromisso parecia estar perto de ser fechado entre os sindicatos CFDT e CFE-CGC, que se declararam a favor da última proposta da direção para um aumento, segundo eles, de 7% a partir de novembro e de 3.000 a 6.000 euros em bónus.

O governo fez um grande esforço para que estas negociações começassem, e o presidente francês, Emmanuel Macron, assegurou que o regresso à normalidade teria lugar "no decurso da próxima semana".

"Não estamos muito longe de um acordo", disse a ministra da Transição Energética, Agnès Pannier-Runacher, no canal televisivo LCI, convidando a CGT a continuar o diálogo ou a assinar o acordo.

Greve geral prevista para terça-feira

Mas a CGT bateu com a porta nas negociações, denunciando antecipadamente o acordo dos dois outros sindicatos, com 56% de representatividade entre eles.

"Isto não mudará nada no estado de espírito e determinação dos grevistas", previu Alexis Antonioli, esperando de agora em diante "a generalização do movimento".

Franceses rumam à Bélgica para atestar o depósito As estações de serviço belgas na fronteira registaram um aumento de 15 a 20% na procura nos últimos dias.

De facto, já foram lançados apelos por quatro sindicatos (CGT, FO, Solidaires, FSU) e várias organizações juvenis para uma "greve geral", e a próxima terça-feira deverá ser dia de greve nacional, dos transportes aos funcionários públicos. A greve afetará em particular a SNCF e a RATP.

Cinco refinarias das sete existentes em França estavam paradas antes da votação em Gravenchon, bem como vários depósitos, incluindo um enorme perto de Dunquerque, pertencente à TotalEnergies.

Nas regiões de Hauts-de-France, Ile-de-France e Centre-Val-de-Loire, que foram particularmente afetadas, os automobilistas continuaram a sua busca por gasolina e gasóleo na quinta-feira, atentando aos abastecimentos de camiões-cisterna e vigiando as aplicações. Os profissionais que dependem dos seus veículos perdem muito tempo devido à falta de combustível.

29,1% das estações com falta de combustíveis

"Nos últimos quatro a cinco dias, tem sido um desastre", exclama Françoise Ernst, instrutora de condução em Paris. "Já não podemos trabalhar."

"É um problema real, não só para os diretores de empresas, mas para todos", disse Enzo Rougès, um diretor de uma empresa da indústria automóvel, numa movimentada estação da BP em Paris.

França. Cerca de 15% das bombas estão com dificuldade de abastecimento A escassez de combustível deve-se a uma greve nas duas maiores refinarias do país, a TotalEnergies SE e a Exxon Mobil Corp.

Às 17h de quinta-feira, 29,1% das estações tinham falta de um ou mais combustíveis, de acordo com o Ministério da Transição da Energia, pouco menos do que no dia anterior (30,8%). No Centro do Val-de-Loire, a proporção sobe para 44,7%.

A abertura das negociações ocorreu após o governo ter requisitado funcionários na refinaria Esso-ExxonMobil em Gravenchon e no depósito da TotalEnergies na Flandres.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.