A greve dos controladores aéreos franceses provocou o cancelamento de mil voos esta sexta-feira em toda a Europa, 16 dos quais no Grão-Ducado, afetando as ligações com Lisboa.

Aviação

Greve em França afeta 420 voos da Ryanair incluindo os do Luxemburgo

A greve dos controladores aéreos franceses levou a Ryanair a cancelar 420 voos em toda a Europa, alguns dos quais no Luxemburgo, onde a paralisação já provocou o cancelamento de 16 voos.

A maior companhia aérea europeia referiu, em declarações citadas pela AFP, que esta greve "injustificada" iria forçar a transportadora a deixar em terra, esta sexta-feira, 420 voos que representam 80.000 passageiros. As viagens canceladas são principalmente as de voos que passam ou sobrevoam o espaço aéreo francês sem necessariamente aterrarem no país, acrescenta a Raynair.

Nos 16 voos já cancelados no Luxemburgo devido à greve dos controladores franceses grande parte são desta companhia low cost e afetam as ligações às principais cidades da Península Ibérica, incluindo Lisboa. Também as viagens entre o Grão-Ducado e Paris e Nice, previstas para esta sexta-feira, companhias aéreas como a Luxair e a Volotea, foram canceladas.

Além da Ryanair, a Air France é outra das transportadoras particularmente afetadas, tendo cancelado cerca de 400 dos seus 800 voos programados para sexta-feira, o que representa 55% das viagens de pequeno e médio curso. Já os voos de longo curso são menos atingidos, estando previsto o cancelamento de um em cada dez.

Ainda assim, a companhia francesa recomenda aos seus clientes "que adiem a sua viagem", permitindo-lhes antecipar ou adiar os voos "gratuitamente", e oferecendo "aos clientes cujo voo seja cancelado uma nota de crédito ou um reembolso total no caso de deixarem de viajar".

Já a companhia aérea irlandesa refere no seu site que "todos os 80.000 clientes da Ryanair afetados foram notificados esta manhã e avisados das suas opções via e-mail/SMS".

Mil voos cancelados em toda a Europa

Pelo menos mil voos foram cancelados na Europa devido à greve. A paralisação está também a provocar atrasos no tráfego aéreo e pedidos de adiamento de viagens.

Convocada pela União Nacional dos Controladores Aéreos (SNCTA), a greve tem como objetivo obter aumentos salariais face à inflação, bem como uma aceleração do recrutamento de controladores aéreos.

Face à paralisação, a Autoridade Francesa da Aviação Civil (DGAC) pediu às companhias que cancelassem metade dos seus horários de voo desta sexta-feira, o que significa "cerca de 1.000 voos cancelados".

Há serviços mínimos a serem prestados em 16 aeroportos, bem como nos cinco centros de navegação aérea em rotas que controlam as aeronaves que transitam no espaço aéreo francês e voam a altitudes superiores a 6.000 metros, afirmou a DGAC esta manhã, de acordo com a AFP.

No entanto, segundo um porta-voz do organismo, os aeroportos de Montpellier, La Rochelle, Rennes e Melun foram encerrados ao início desta sexta-feira.

Uma vez que "são de esperar cancelamentos de voos e atrasos significativos em todo o país", a DGAC recomenda aos passageiros, que o possam fazer, "adiarem a sua viagem e a verificarem com a sua companhia aérea a situação do seu voo".

Atrasos nos aeroportos europeus

Segundo o Eurocontrol, organismo europeu de gestão do tráfego aéreo, registam-se "perturbações graves" nos aeroportos do velho continente. Esta manhã, os atrasos nos voos já tinham ultrapassado os 500.000 minutos, por comparação com 148.000 minutos para todo o dia, na última sexta-feira, 9 de setembro.

O Eurocontrol estima ter de gerir hoje 21.000 movimentos de aviões, um terço a menos dos que geriu na semana anterior.

Segundo a AFP, a DGCA disse estar a trabalhar com o Eurocontrol "para propor medidas às companhias aéreas para contornar o espaço aéreo nacional" francês.

Nova greve no final de setembro?

A SNCTA salientou que decidiu avançar com a paralisação deste fim de semana para expressar a preocupação "sobre o atual nível de inflação e recrutamento futuro" de profissionais do setor.

Em particular, os controladores mostram-se preocupados com a reforma prevista de um terço dos engenheiros de controlo de tráfego aéreo, entre 2029 e 2035. "Pelo menos cinco anos separam o recrutamento da qualificação" e as capacidades de formação são "estruturalmente limitadas", diz a estrutura sindical. É portanto necessário, reivindica o SNCTA, antecipar estas saídas a partir do próximo ano e orçamentar a formação nesse sentido.

Uma nova greve poderá ocorrer no final deste mês, com o sindicato a avançar que apresentará "uma segunda notificação de quarta-feira, 28 de setembro, a sexta-feira, 30 de setembro de 2022, inclusive".

No final de junho e início de julho, centenas de voos tiveram de ser cancelados no aeroporto de Paris-Charles de Gaulle devido a uma greve dos trabalhadores do aeroporto, do Grupo ADP. Na quarta-feira, a empresa anunciou que iria dar um aumento de 5% no salário a todos os seus empregados, juntamente com um bónus de 1.000 euros, como forma de resposta ao aumento do custo de vida.



(Com AFP)

