Alemanha

Greve. Dusseldorf e Colónia com voos cancelados até terça-feira

DPA Estão também previstas greves noutros setores públicos, como autocarros urbanos e comboios, estruturas de acolhimento de crianças e administração pública.

Esta semana começa com uma greve nos aeroportos alemães que vai deixar os aviões em terra. Dezenas de voos a partir de Dusseldorf e Colónia/Bona foram cancelados.

No maior aeroporto da Renânia do Norte-Vestefália, em Dusseldorf, mais de 1.000 funcionários foram incentivados a fazer greve.

A greve começou às três da manhã, disse um porta-voz do sindicato Verdi. Espera-se que entre 700 e 800 grevistas estejam nos aeroportos para protestar.

Apesar dos 330 voos planeados para este dia, apenas 89 devem realizar-se. Cerca de 205 chegadas e partidas foram canceladas e 36 foram desviados para outros aeroportos ou adiados para o dia seguinte, disse um porta-voz do aeroporto de Dusseldorf.

Está prevista a criação de um serviço de emergência para os voos de ambulância e de ajuda humanitária.

Voo cancelado ou atrasado? Saiba o que pode exigir Em caso de impedimento de embarque, cancelamento ou atraso no voo, os passageiros têm direito a compensações e indemnizações. Veja quais são.

Já em Colónia, o aeroporto anunciou no domingo que 131 voos comerciais programados entre as 6h segunda-feira e as 6h terça-feira estavam cancelados. Em condições normais, estariam programados 136 voos para este período.

Alemanha em greve

Os sindicatos Verdi e Komba apelaram a estas greves "de aviso". Na origem do protesto estão as negociações para os funcionários dos serviços públicos federais e municipais, bem como as negociações nacionais para os funcionários da segurança aérea.

Os empregadores tinham apresentado uma proposta nas negociações nacionais para os funcionários do Governo federal e local. Esta incluía um aumento salarial de 5%, em duas fases, e o pagamento único de 2.500 euros.



Os sindicatos rejeitaram esta oferta por considerar insuficiente. O sindicato Verdi e a federação dos funcionários públicos exigem um aumento de 10,5% e, pelo menos, mais 500 euros por mês.

A negociação coletiva deverá ser retomada a 27 de março.

Esta segunda-feira, para além dos dois maiores aeroportos da Renânia do Norte-Vestefália, estão também previstas greves noutros setores públicos, como autocarros urbanos e comboios, estruturas de acolhimento de crianças e administração pública. Haverá ainda manifestações ao longo do dia.

