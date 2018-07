Em causa a emissão de mais licenças para Uber e Cabify. Movimento começou em Barcelona e já alastrou a nível nacional.

Greve de taxistas espanhóis por tempo indeterminado

Em causa a emissão de mais licenças para Uber e Cabify. Movimento começou em Barcelona e já alastrou a nível nacional.

A greve dos taxistas espanhóis por tempo indeterminado contra a emissão de licenças para carros da Uber e da Cabify está a deixar as principais cidades espanholas sob fortes constrangimentos. Locais como o aeroporto de Barajas ou a estação ferroviária de Atocha têm sido dos mais afetados pela paragem.



O protesto iniciou-se no final da semana passada em Barcelona, mas depressa se tornou nacional e gerou grandes problemas numa das principais artérias de Madrid, o Paseo de la Castellana, onde centenas de taxistas bloquearam parte da via com os seus veículos. Em Barcelona, cerca de cinco centenas de táxis pararam a Gran Via. Os taxistas prometem passar dia e noite nos locais onde estacionaram até que haja uma resposta do Executivo às suas reivindicações.

Os protestos visam a introdução de alterações na legislação sobre a concessão de licenças para carros descaracterizados com motoristas, conforme acontece nas empresas mencionadas.

De acordo com a agência Efe, a situação replicou-se noutras partes de Espanha como Málaga, Costa do Sol, Saragoça e ilhas Baleares. Enquanto se realizam conversações com o governo de Pedro Sánchez com vista ao desbloqueamento da situação, vários motoristas da Uber e da Cabify já se queixaram de agressões.













