Greve climática mundial regressa esta sexta-feira em assume formato digital

Humberto Delgado Rosa. "A UE deve liderar na luta contra a perda de biodiversidade"

A um mês de ser apresentada a estratégia europeia para a biodiversidade, o diretor do Capital Natural da Direção-Geral do Ambiente (DGA) da Comissão Europeia, Humberto Delgado Rosa, entende que ainda é possível reverter a degradação ecológica. O antigo secretário de Estado do Ambiente em Portugal (de 2005 a 2011), há oito anos na DGA, garante que em 30 anos de política nunca viu uma ambição tão grande em preservação ambiental como a da atual comissão.