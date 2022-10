Os trabalhadores transfronteiriços vão continuar a enfrentar várias supressões de comboios no seguimento da greve interprofissional em França.

Greve continua a afetar linha Metz-Luxemburgo esta quarta-feira

Esta quarta-feira vai ser novamente um dia difícil para os utilizadores dos caminhos-de-ferro. O movimento social interprofissional que começou na terça-feira, em França, continua e vai afetar a linha TER entre Metz e o Luxemburgo, inclusive durante a hora de ponta. Os passageiros devem, portanto, tomar providências ao longo do dia.

Metade dos comboios parados entre Luxemburgo e Metz esta terça-feira A greve nos caminhos-de-ferro franceses deverá gerar "grandes perturbações" na circulação, segundo o ministro dos Transportes franceses.

Recorde-se que, na terça-feira, o ministro francês dos Transportes, Clément Beaune, indicou que apenas um comboio em cada dois circularia, cenário que não melhorará significativamente esta quarta-feira. Para aqueles que não podem optar pelo teletrabalho, é melhor apanhar o comboio mais cedo, se possível. Entre as 4.54 e as 7.33 da manhã, previa-se o cancelamento de quatro comboios de acordo com o horário colocado online pela SNCF Grand Est.

Entre as 8h16h e as 10h30h, apenas três comboios deixarão a estação de Metz para se dirigirem ao Luxemburgo: os comboios das 8h16h, 8h50h e 10h30h. As pessoas vindas de Nancy tiveram apenas duas opções para chegar ao trabalho: o comboio das 6h20 da manhã ou das 6h50 da manhã. Em Thionville, apenas dois comboios foram cancelados: os das 7h06 e 8h06.

Dois comboios para regressar a Nancy

Uma vez chegados ao trabalho, os problemas não acabarão de todo. A interrupção do tráfego não só continuará durante o dia, mas também à noite. O primeiro comboio a sair da estação da cidade do Luxemburgo esta quarta-feira à noite será o das 16h46, seguido das 17h16, 17h39 e 17h58.

Os passageiros de Nancy deverão entrar no comboio das 17h39h se não quiserem esperar pelo próximo comboio direto para a cidade, agendado para as 20.39h. Ao contrário da viagem de ida, os utilizadores de Thionville sofrerão um cancelamento, enquanto os de Metz terão de lidar com cinco comboios cancelados. No total, sete comboios serão cancelados entre as 16h16h e o final do dia na linha devido a esta ação laboral.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule - Luxemburger Wort.)

