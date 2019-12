Foi a Pessoa do Ano mais jovem de sempre para a revista Time. Enfurece líderes mundiais como Donald Trump. Metade do mundo aplaude-a, outra metade critica-a, mas a verdade é que esta adolescente sueca se tornou no maior ícone que a luta contra as alterações climáticas alguma vez produziu.

Greta Thunberg eleita a personalidade internacional do ano (53% dos votos)

Ela não é cientista. Ela não é política. Ela só tem 16 anos. E no entanto o ativismo ambiental nunca antes tinha tido um rosto tão mobilizador no mundo. Em setembro deste ano, a marcha pelo clima levou às ruas de 161 países quatro milhões de pessoas em protesto. Foi a prova definitiva de que o movimento criado por Greta Thunberg um ano antes, protestando sozinha à porta do parlamento sueco, tinha explodido.

Quando há semanas a revista Time a nomeou Pessoa do Ano, a redação justificou assim a escolha: “Greta Thunberg conseguiu criar uma mudança de atitude global, transformando milhões de ansiedades vagas e nocturnas num movimento mundial que apela a uma mudança urgente.” Ou seja, a adolescente está a falar sério e cria um impacto sem precedentes. E isso incomoda muita gente.

Chovem aplausos, na mesma medida em que chovem críticas – nomeadamente pela voz de Donald Trump, que usou o Twitter para atacar a ativista e os que lhe dão palco, e é provavelmente o seu mais relevante opositor. Mas qualquer coisa que Greta Thunberg faça hoje é escrutinada até ao mais ínfimo pormenor. Seja porque diz que viaja num comboio sobrelotado quando tem bilhete de primeira classe, seja porque se recusa a atravessar o Atlântico de avião e a acusam de demagogia, seja porque escarnece dos poderes instituídos e é chamada de criança malcriada.

Três dias depois da Marcha pelo Clima, Greta fez um discurso perante os líderes mundiais na Cimeira de Ação pelo Clima da ONU. E, na verdade, não foi só um discurso, foi um ralhete. “Como se atrevem”, perguntou uma rapariga zangada e em lágrimas, “Isto está tudo errado. Eu devia estar na escola, do outro lado do oceano. Vocês roubaram-me a minha infância e os meus sonhos.”

O seu protagonismo, a sua proveniência e a maneira dura de falar criam divisões. Há quem diga que si, Greta devia estar na escola e não a afrontar os poderes, que é uma marioneta dos grandes interesses, que soma contradições entre o que diz e o que faz. Mas do outro lado da barricada há um argumento difícil de bater: o que fazíamos todos nós quando tínhamos a sua idade?

As greves escolares em nome do clima continuam a espalhar-se pelo mundo e as sextas feiras nunca mais foram as mesmas. Graças a uma miúda de 15 anos que começou a protestar sozinha à porta do Parlamento Sueco, há uma geração que volta a politizar-se, a quem o establishement resiste, mas que está a tornar-se cada vez mais difícil de ignorar. O planeta tem hoje uma voz que nunca teve.

