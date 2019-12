Uma cobertura mediática sem precedentes, milhares de seguidores mas também muitas críticas e desinformação. Qual o preço da mediatização de Greta Thunberg?

Mundo 7 min.

Greta Thunberg debaixo de fogo

Bruno AMARAL DE CARVALHO Uma cobertura mediática sem precedentes, milhares de seguidores mas também muitas críticas e desinformação. Qual o preço da mediatização de Greta Thunberg? Para já, o mundo, pelo menos as redes sociais, parecem dividir-se entre aqueles que a amam e aqueles que a odeiam.

Se até 20 de agosto de 2018 praticamente ninguém sabia quem era Greta Thunberg, as luzes da ribalta não são estranhas aos progenitores da ativista sueca. Filho do ator e realizador Olof Thunberg, o pai, Svante Thunberg, também seguiu a representação e a mãe, Malena Ernman, é cantora de ópera.

Em 2003, Portugal atingiu a mais alta temperatura desde que há registos. Nesse verão, a população da Amareleja, no Alentejo, viu os termómetros chegarem aos 47,4ºC e os incêndios no país abriram telejornais em todo o mundo. Em janeiro desse ano, a cantora que chegou a representar a Suécia no Festival Eurovisão da Canção deu à luz Greta Thunberg num hospital de Estocolmo.

A primeira vez que a ativista foi confrontada com as alterações climáticas tinha apenas oito anos e estava numa aula em que um professor abordou o aquecimento global e explicou o papel do ser humano e das consequências dos seus comportamentos. "Achei muito estranho, porque se assim era, se havia algo tão colossal que ameaçava a nossa existência, então essa deveria ser a nossa prioridade. Não estaríamos a falar sobre qualquer outra coisa. Mas não era a nossa prioridade", revelou Greta recentemente numa entrevista à CNN.

Numa resposta à BBC, explicou que o assunto a abalou tanto que, aos 11 anos, entrou em depressão profunda, deixando, inclusive, de ir à escola. Foi com essa idade que lhe foi diagnosticado o síndrome de Asperger, uma perturbação do espetro do autismo que afeta as capacidades comunicativas e de relacionamento. "Diagnosticaram-me síndrome de Asperger, transtorno obsessivo-compulsivo e mutismo seletivo. Basicamente, isso significa que só falo quando penso que é necessário. Agora, é um desses momentos", revelou numa TED Talk em novembro de 2018.

Foi em agosto desse ano que Greta decidiu passar à ação. Com 15 anos de idade e a compreensão dos pais, passou a faltar às aulas todas as sextas-feiras para protestar junto ao parlamento sueco sozinha com um cartaz em que se afirmava em "greve escolar pelo clima". A ideia era manter a iniciativa apenas até às eleições legislativas suecas que se realizavam no princípio de setembro mas rapidamente se juntaram mais ativistas ao protesto.

A verdade é que a ação da adolescente agora com 16 anos acabou nas primeiras páginas dos principais jornais de todo o mundo e, seis meses depois, realizava-se a primeira paralisação global pelo clima com centenas de milhares de pessoas, sobretudo, jovens, a mobilizarem-se contra o aquecimento global.

Greta Thunberg é a "Personalidade do Ano" para a revista Time A ativista do clima Greta Thunberg foi, esta quarta-feira, eleita escolhida como Personalidade do Ano. A imagem da capa foi captada na costa portuguesa, em Lisboa.

Uma adolescente que luta no mundo dos adultos

No ano que agora acaba, as temperaturas não bateram só recordes no Luxemburgo e uma dimensão sem precedentes dos protestos pelo ambiente marcaram a agenda política e mediática com a União Europeia a declarar emergência climática. Mas se é verdade que o avanço eleitoral de partidos ambientalistas e ecologistas em vários países europeus mostra a urgência que a questão do aquecimento global tem para uma fatia importante do eleitorado, também é certo que a crispação à volta de Greta Thunberg, entre apoiantes e detratores, mostra as fragilidades de um movimento que pôs os governos a falar do clima e também o baixo nível do debate que se gera no submundo das redes sociais.

Que Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie ou Brad Pitt, entre outras figuras públicas, se mobilizem servindo de referência mediática para diferentes causas parece não incomodar ninguém. Contudo, que uma adolescente desconhecida seja vista como um exemplo de cidadania para milhares de outros jovens gera reações adversas. Em Portugal, o vice-presidente do CDS-PP e eurodeputado Nuno Melo afirmou no Twitter que houve “muitos deputados de pé, deslumbrados, aplaudindo a adolescente chorosa que os acusa de roubarem os sonhos e impedirem de ir à escola, enquanto navega mundo fora com estilo”.

O cronista Henrique Raposo considerou que a ativista "não é um símbolo, é uma criança. Greta, em toda a sua humanidade, é mais importante do que qualquer causa ou meta". Por sua vez, André Ventura, do Chega, disse que está envolvida numa "palhaçada internacional" e o historiador Vasco Pulido Valente escreveu que "era bem feito que o planeta explodisse e atirasse com a menina Greta para Saturno a ver se ela aprendia a não faltar à escola". Mais longe foi o comentador da Fox News Michael Knowles que chamou a jovem de "doente mental".

Num registo mais ponderado, a passagem de Greta Thunberg por Portugal, a caminho da Cimeira do Clima, em Madrid, foi um dos temas em análise no programa "Circulatura do Quadrado" com José Pacheco Pereira a criticar a transmissão durante horas por parte das televisões portuguesas. O historiador considerou que tem de haver "equilíbrio e bom senso" e descreveu a cobertura mediática como "completamente incompreensível". Para o comentador, aquele momento não tinha uma relevância editorial tão grande que justificasse horas de diretos e antecipou que se viesse a Portugal um prémio Nobel, não teria "nem um décimo desta atenção".

Ao Contacto, o politólogo André Freire disse ver na hipermediatização de Greta uma das razões para a crispação que se tem gerado à volta da ativista. Para além de se desvalorizar o papel dos movimentos que mobilizam para os protestos contra o aquecimento global, também se dilui o conteúdo das propostas políticas em cima da mesa. "Há um hipermediatismo artificial, histérico, que insufla este fenómeno e gera atritos à flor da pele", considerou. No fundo, Greta Thunberg assume o papel de "interlocutora" dos movimentos de protesto junto de governos sem que se saiba "quem é que representa".

Para o professor universitário, a adolescente conseguiu meter na agenda "os temas que traz para o debate e a questão da preocupação com a defesa do ambiente" e isso "é importante". Também reconhece que é "compreensível que preocupe mais os jovens do que os menos jovens" mas não compreende o "entusiasmo quase acrítico" com a ativista. André Freire diz não acreditar que não haja meios que lhe permitam viajar ou que não haja assessores na gestão da relação da jovem com os meios de comunicação social. "Quem é que paga isso e que interesses estão por trás?", questiona antes de sustentar que é desejável saber-se para pôr de lado qualquer suspeita.

O politólogo insistiu que a jovem levanta temas importantes mas entende que fala pouco do impacto da globalização e do modelo económico no ambiente: "Temos maçãs de Alcobaça e peras do Oeste mas depois se for preciso importamos da China ou do Brasil se calhar com pior qualidade mas mais barato e isso significa uma circulação de mercadorias ao nível internacional completamente artificial e danosa do ambiente". André Freire considera que tampouco se pode acompanhar "uma espécie de desejo de regresso às origens". Há que "adaptar o nosso modo de vida" e ser "amigo do ambiente" mas "não andar para trás" no sentido contrário ao progresso.

Mas muitas das críticas dirigidas a Greta baseiam-se em informações falsas. Um dos rumores que tem circulado nas redes sociais consiste na acusação de que a jovem sueca tem ligações a George Soros, o empresário e filantropo húngaro-americano, considerado um dos maiores investidores do mundo.

Greta muda perfil no Twitter para "pirralha" após insulto de Bolsonaro O Presidente brasileiro questionou a cobertura jornalística dada a Thunberg e chamou-a de "pirralha", depois da ativista ter dito que "os povos indígenas estão a ser assassinados por tentar proteger a floresta no Brasil".

Eduardo Bolsonaro, filho do presidente do Brasil, foi um dos responsáveis pela propagação deste rumor. "'Vocês roubaram a minha infância', disse a adolescente financiada pela Open Society de George Soros", escreveu Eduardo Bolsonaro na sua conta do Twitter. Uma imagem da jovem sueca ao lado de George Soros tem sido a prova para sustentar este argumento, mas trata-se de uma montagem. A verdadeira imagem foi publicada por Greta no Twitter, em dezembro de 2018, onde a jovem ativista está abraçada a Al Gore Jr., antigo vice-presidente dos EUA, e não George Soros.

A verdade é que a adolescente que surge no centro das atenções e que foi aconselhada pelas autoridades espanholas a abandonar a marcha pelo clima, em Madrid, por motivos de segurança promete continuar na linha da frente da luta contra o aquecimento global.