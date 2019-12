O Presidente brasileiro questionou a cobertura jornalística dada a Thunberg e chamou-a de "pirralha", depois da ativista ter dito que "os povos indígenas estão a ser assassinados por tentar proteger a floresta no Brasil".

Mundo 4 min.

Greta muda perfil no Twitter para "pirralha" após insulto de Bolsonaro

Ana Patrícia CARDOSO O Presidente brasileiro questionou a cobertura jornalística dada a Thunberg e chamou-a de "pirralha", depois da ativista ter dito que "os povos indígenas estão a ser assassinados por tentar proteger a floresta no Brasil".

Greta Thunberg mudou novamente o seu perfil no Twitter depois de um Presidente referir-se a ela. Já o tinha feito em resposta às críticas de Vladimir Putin e de Donald Trump.

Desta vez, a ativista reagiu ao comentário de Jair Bolsonaro, que a chamou de "pirralha", na terça-feira passada. A jovem sueca mudou a sua descrição do Twitter precisamente para “pirralha”.

Durante um encontro no Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente do Brasil, Bolsonaro questionou o "tempo de antena" dado a Thunberg, de 16 anos, que no último domingo usou a rede social Twitter para partilhar informação sobre o assassinato de mais dois indígenas no estado brasileiro do Maranhão.

Bolsonaro referia-se às declarações da jovem no Twitter, em que afirmou que “os povos indígenas estão literalmente a ser assassinados por tentar proteger a floresta da desflorestação ilegal. Repetidamente. É vergonhoso que o mundo permaneça calado sobre isso”.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 8 de dezembro de 2019

“A Greta disse que os índios morreram porque estavam a defender a Amazónia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessas aí. Pirralha”, afirmou Bolsonaro.



Logo após as críticas de Bolsonaro, Greta Thunberg atualizou a sua biografia no Twitter para “Pirralha”.

Trump chamou-lhe "jovem feliz"

O comentário de Bolsonaro ssegue a mesma linha daqueles já feitos pelo homólogo norte-americano, Donald Trump, que, em setembro, respondeu sarcasticamente a um vídeo da jovem ativista sobre sofrimento humano, morte de ecossistemas e iminente extinção em massa.

“Ela parece ser uma jovem menina muito feliz, que está a caminho de um futuro maravilhoso e brilhante. Muito bom ver isso”, escreveu Trump.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de setembro de 2019

Greta respondeu a Trump da mesma forma que retribuiu a Bolsonaro. Colocou na sua biografia do Twitter exatamente o que o presidente dos EUA disse.

Amazónia em risco

O número de assassínios de lideranças indígenas em conflitos no campo dentro do Brasil em 2019 foi o maior em pelo menos 11 anos, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT) divulgados esta terça-feira.

A CPT, uma organização ligada à Igreja Católica que atua defendendo diretos no campo que publica anualmente um levantamento sobre violência, informou que apenas em 2019 já foram registadas 7 mortes de líderes indígenas face 2 mortes contabilizadas em 2018.

Na manhã de sábado, dois membros da tribo Guajajara foram mortos a tiro e outros dois ficaram feridos numa estrada que corta uma reserva, no estado brasileiro do Maranhão. As autoridades informaram que os disparos foram feitos por criminosos que estavam dentro de um veículo branco, mas não identificaram nenhum suspeito.

Foi também no Maranhão, há pouco mais de um mês, que ocorreu o assassinato de outro líder indígena, Paulo Paulino Guajajara, que atuava como guardião da floresta.



Os comentários de Greta sobre a morte de indígenas ocorreram no momento em que decorre, em Madrid, a 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, onde as políticas ambientais do Brasil têm sido alvo de críticas.



COP25. "A solução não está nos governos, está nas pessoas"

No discurso durante a cimeira COP25, em Madrid, a ativista sueca afirmou que ainda há esperança mas não poupou críticas aos governos, que olham para estes eventos apenas como "uma oportunidade para negociarem subterfúgios e evitarem aumentar a sua ambição".

Greta disse que "não há sentido de urgência porque os nossos líderes não se comportam como se houvesse", e só a "pressão popular" os pode levar a agir.

Greta fez questão de colocar a força do lado da população, uma vez que "a esperança não vem das empresas ou dos governos mas das pessoas que começam a acordar e estão prontas para se unir".



A ativista garante que as metas de neutralidade carbónica para 2050 "não é liderar, é enganar", enquanto não se incluírem as emissões de gases com efeito de estufa provenientes da aviação, do tráfego marítimo e do comércio externo.

"Como se atrevem?"

No início da sua intervenção, a jovem lembrou o seu discurso na assembleia geral das Nações Unidas, em que perguntou "como se atrevem?" aos líderes mundiais, exortando-os a agir para travar as alterações climáticas.

"Essas frases são o que as pessoas fixam, e não os factos", referiu, socorrendo-se de números como os "9,3 biliões de dólares gastos em combustíveis fósseis" desde que foi celebrado o Acordo de Paris para a limitação do aquecimento global, em 2015.

Nas contas do aquecimento global, "cada fração de grau conta", destacou Greta, perguntando à plateia como é que não sente "algum pânico" ou "a mais pequena raiva" perante os alertas da ciência.

São precisos "cortes reais e drásticos nas fontes de emissão" de dióxido de carbono, defendeu, acrescentando que "só reduzir não chega".