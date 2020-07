Ativista sueca recebeu um milhão de euros da Fundação Calouste Gulbenkian, esta segunda-feira, e o dinheiro já tem destino.

Greta agradece prémio português

A ativista sueca Greta Thunberg publicou um vídeo de agradecimento à Fundação Calouste Gulbenkian, pela atribuição, esta segunda-feira, 20 de julho, do prémio Gulbenkian para a Humanidade, no valor de um milhão de euros.

No vídeo que publicou na sua página de Twitter, Greta disse estar "extremamente honrada" com a distinção e prometeu distribuir a quantia, "o mais rapidamente possível", por várias organizações de combate às alterações climáticas e proteção do ambiente, mas também na linha da frente contra a covid-19, através da sua fundação.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020

As organizações beneficiadas serão sobretudo do hemisfério sul e as primeiras já estão escolhidas. Serão doados "100 mil euros à Campanha SOS Amazónia, liderada por Fridays For Future Brazil para combater a covid-19 na Amazónia, e outros 100 mil à Fundação Stop Ecocide para apoiar o seu trabalho para que o ecocídio seja reconhecido como crime internacional", anunciou a ativista.

Greta Thunberg foi a primeira personalidade distinguida com o Prémio Gulbenkian para a Humanidade. A jovem sueca foi escolhida entre 136 nomeações (correspondendo a 79 organizações e 57 personalidades) provenientes de 46 países.



Greta Thunberg distinguida com prémio Gulbenkian para Humanidade A ativista sueca vai aplicar o prémio em ações de combate às alterações climáticas, começando pela campanha SOS Amazonia. Ganhou um milhão de euros.

O antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, que presidiu o Grande Júri deste prémio, sublinhou o amplo consenso da escolha, destacando “a forma como Greta Thunberg conseguiu mobilizar as gerações mais novas para a causa do clima e a sua luta tenaz por mudar um status quo que teima em persistir, que fazem dela uma das figuras mais marcantes da atualidade”. Jorge Sampaio frisou ainda que recai sobre a jovem Greta Thunberg “a enorme responsabilidade de consolidar o seu papel de pedagogia e de liderança no combate contra as alterações climáticas como condição do desenvolvimento sustentável, para o qual a atribuição deste Prémio pretende contribuir”.

A ativista ambiental iniciou em 2018, na Suécia, o movimento Greve Climática Estudantil quando começou sozinha uma greve às aulas todas as sextas-feiras, sentando-se em frente do parlamento, para apelar para medidas para fazer face às alterações climáticas e de defesa do meio ambiente, tendo-se posteriormente tornado uma ativista climática à escala mundial.



