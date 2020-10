Greenpeace. Água do reactor de Fukushima pode danificar o ADN humano se for libertada

Para além das já noticiadas quantidades de trítio presentes nos resíduos das 1,23 milhões toneladas de água armazenadas em mais de 1000 tanques na central, o grupo ambiental afirma há ainda níveis "perigosos" do isótopo radioativo carbono-14.

Ana B. Carvalho Para além das já noticiadas quantidades de trítio presentes nos resíduos das 1,23 milhões toneladas de água armazenadas em mais de 1000 tanques na central, o grupo ambiental afirma há ainda níveis "perigosos" do isótopo radioativo carbono-14.

Segundo uma investigação da Greenpeace, a água contaminada que o Governo Japonês pretende libertar para o Pacífico pela central nuclear de Fukushima Daiichi, contém uma substância radioactiva que tem o potencial de danificar o ADN humano.

O carbono-14 tem uma meia vida útil de 5370 anos e torna-se "incorporado em toda a matéria viva", disse o relatório. "Concentra-se nos peixes a um nível milhares de vezes superior ao do trítio". O carbono-14 é especialmente importante como grande contribuinte para a dose de radiação humana coletiva e tem o potencial de danificar o ADN humano", lê-se.

A publicação do relatório "Impedir a Maré 2020: A realidade da crise da água radioativa de Fukushima" chega dias depois dos meios de comunicação japoneses terem noticiado que o governo está prestes a dar a sua aprovação para libertar esta água no oceano Pacífico, apesar das objecções dos pescadores locais que afirmam que a mudança destruirá o seu modo de vida.

"Não podemos adiar a questão para sempre", disse o primeiro-ministro, Yoshihide Suga, esta semana citado pelo The Guardian. "Gostaríamos de tomar uma decisão de forma responsável o mais rapidamente possível", assertou.

Embora a maior parte da atenção mediática se tenha concentrado no trítio, que não pode ser removido pelo sistema de filtragem no local utilizado pelo operador da central Tokyo Electric Power, a Greenpeace Japão e a Greenpeace Ásia Oriental disseram que o carbono radioactivo contido na água armazenada também será descarregado.

O avançado sistema de processamento de líquidos da Tepco remove substâncias altamente radioativas da água mas não consegue filtrar o trítio, um isótopo radioactivo de hidrogénio que as centrais nucleares diluem e despejam de forma rotineira juntamente com a água no oceano.

A Greenpeace afirmou ter confirmado com a Tepco que o sistema não foi concebido para remover o carbono-14. "Quase 10 anos após o início da catástrofe, Tepco e o Governo japonês ainda encobrem a escala da crise em Fukushima Daiichi", disse Shaun Burnie, autor do relatório e especialista nuclear sénior do Greenpeace Alemanha.

"Eles têm deliberadamente retido durante anos informações detalhadas sobre o material radioativo na água contaminada. Não conseguiram explicar aos cidadãos de Fukushima, do Japão e de países vizinhos como a Coreia do Sul e a China que a água contaminada a ser despejada no oceano Pacífico contém níveis perigosos de carbono-14", afirmou Burnie.

"Estes, juntamente com outros radionuclídeos na água, continuarão perigosos durante milhares de anos, com potencial para causar danos genéticos. É mais uma razão para que estes planos tenham de ser abandonados". Espera-se que o governo japonês anuncie uma decisão sobre o destino da água na próxima semana.

Os meios de comunicação social disseram que o projecto teria início em 2022, no mínimo, e levaria décadas a ser concluído. Segundo o jornal Yomiuri Shimbun, a água da Fukushima Daiichi será diluída dentro da fábrica antes de ser libertada, de modo a ser 40 vezes menos concentrada.

A pressão para uma decisão tem vindo a aumentar à medida que o espaço de armazenamento no local da central nuclear diminui, com a Tepco a estimar que todos os tanques disponíveis estarão cheios até meados de 2022.

