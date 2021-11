Vacina será obrigatória para esta faixa etária. Multas de 100 euros serão impostas em intervalos mensais a partir de meados de janeiro e o dinheiro terá como destino o sistema de saúde grego.

Covid-19

Grécia vai multar maiores de 60 anos que recusarem vacina

A Grécia vai tornar a vacina contra a covid-19 obrigatória para os maiores de 60 anos. E haverá multas a começar nos 100 euros para os que recusarem e que serão impostas em intervalos mensais a partir de meados de janeiro, disse o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis. O dinheiro terá como destino o sistema de saúde grego, que está a lutar com o aumento dos internamentos hospitalares.

De acordo com a BBC, cerca de 63% da população de 11 milhões da Grécia está totalmente vacinada, mas os dados mostram que mais de 520.000 pessoas com mais de 60 anos ainda não receberam a vacina.

Alemanha decide sobre vacinação obrigatória até ao fim do ano A Alemanha tinha, até agora, afastado a opção radical de impor a vacinação obrigatória, adotada pela vizinha Áustria. Futuro chanceler alemão é a favor.

"Os gregos com mais de 60 anos ... devem marcar a primeira injeção até 16 de janeiro", lê-se num comunicado do gabinete do Primeiro-Ministro. "A vacinação passa a ser obrigatória", acrescenta.

A medida ainda será submetida a votação parlamentar, mas espera-se que os legisladores a aprovem o que torna a Grécia o primeiro país da UE a penalizar uma faixa etária específica não vacinada.

O Syriza, principal partido de oposição da Grécia, classificou as novas medidas como punitivas e financeiramente excessivas.





