Pandemia

Grécia regista cem mortes diárias por covid-19 mas vai relaxar medidas

A Grécia vai flexibilizar as restrições impostas devido à covid-19 a partir de segunda-feira, apesar de uma média de 100 mortes diárias, anunciou hoje o Ministro da Saúde, Thanos Plevris.

A partir de quinta-feira, os restaurantes deixam de ser obrigados a fechar à meia-noite e a música vai ser permitida novamente em bares e discotecas, mantendo-se porém a proibição de clientes de pé.

Também vão continuar os limites de lotação nos estádios, com uma ocupação máxima de 1.000 espetadores ou 10% da capacidade.

O governo do primeiro-ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, decidiu levantar algumas das restrições impostas no final do ano devido à propagação descontrolada da variante Ómicron, que no início de 2022 fez com que o país chegasse a um recorde de 50.126 casos num dia, que entretanto desceu para uma média diária de 17.000.

