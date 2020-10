Foram também condenados vários dirigentes deste partido que chegou a ser a terceira força mais votada para o parlamento grego

Grécia. Partido neonazi Aurora Dourada considerado organização criminosa

Foram também condenados vários dirigentes deste partido que chegou a ser a terceira força mais votada para o parlamento grego

Chegou a ser o terceiro partido mais votado para o parlamento grego durante a intervenção da troika. Agora, o partido de extrema direita cai em desgraça depois de um tribunal de Atenas ter declarado esta quarta-feira que o seu líder, Nikolaos Mikailokos, é culpado de liderar uma organização criminosa.

Esta sentença histórica é anunciada quando se enfrenta o auge da extrema-direita em vários países europeus. Aquela que é agora considerada organização criminosa foi responsável por inúmeros crimes cometidos pelos seus membros. À frente da juíza Maria Lepenioti sentaram-se 68 arguidos e muitos deles enfrentam penas que vão de cinco a 15 anos de prisão.

Para além de Mikailokos, outros seis dirigentes foram também considerados culpados de liderar esta organização criminosa e outros 18 foram também dados como culpados de fazerem parte do grupo. O tribunal deu também como provado que Mikailokos e outros dois antigos membros do partido possuíam armas de forma ilegal.

O tribunal deve ainda decidir sobre três casos que agitaram a sociedade grega. O foi o assassinato do rapper antifascista Fyssas com uma faca em 18 de setembro de 2013, aos 34 anos de idade. O assassino, que confessou o crime, Yorgos Roupakias, é membro do Aurora Dourada e foi considerado culpado de todas as acusações e enfrenta a possibilidade de prisão perpétua.

Os outros dois casos tratam de duas "tentativas de homicídio" envolvendo vários membros do Aurora Dorada: um contra pescadores egípcios em 12 de junho de 2012 e o outro contra membros do sindicato comunista PAME em 12 de setembro de 2013. Todos os acusados foram considerados culpados.

Enquanto decorria a sessão do tribunal, milhares de pessoas manifestaram-se em frente ao edifício aguardando a decisão. Os manifestantes antifascistas, de acordo com a polícia grega, são cerca de 20 mil.

Entre a multidão que se reuniu em frente ao tribunal estava o ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras e a mãe de Fyssas Pavlos.





