A coordenadora dos Médicos Sem Fronteiras faz um relato chocante sobre os problemas psicológicos dos menores migrantes. Jean Asselborn alerta para os países da UE acolherem estas crianças.

Mundo 5 min.

Grécia. Há crianças que se suicidam por não aguentarem viver nos campos de refugiados

Paula SANTOS FERREIRA A coordenadora dos Médicos Sem Fronteiras faz um relato chocante sobre os problemas psicológicos dos menores migrantes. Jean Asselborn alerta para os países da UE acolherem estas crianças.

Nos campos de refugiados da Grécia vivem cerca de quatro mil menores sozinhos e em grande sofrimento. Alguns chegam ao ponto de parecer desistir da vida, deixam de comer, de beber, de dormir, outros automutilam-se, tentam o suicídio, ou põe mesmo fim à sua curta vida.



Caroline Willemen, a coordenadora dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) na Ilha de Lesbos decidiu contar à imprensa internacional os problemas psicológicos graves com que se debatem estas crianças que lutam diariamente por comida nos campos sobrelotados e dormem na lama.

Para que os estados membros percebam a gravidade da situação e as acolham. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn realçou ontem, em declarações ao jornal Der Spiegel, a mesma necessidade. A dos países da UE receberam estes menores refugiados.

Sobreviver no inferno sem ninguém



São crianças e adolescentes que fugiram das guerras, da crise ou da fome sobretudo do Afeganistão, Síria, Iraque e Somália na esperança de uma vida melhor.

Só que foram parar a outro inferno, devido à sobrelotação dos campos de refugiados e resistência de outros países da UE em acolhê-los permitindo-lhes o recomeço de uma vida digna. Às condições desumanas dos campos soma-se o facto das crianças e adolescentes estarem completamente sozinhos.

Perderam os pais na fuga

“Alguns perderam-se dos pais pelo caminho, outros perderam os pais de fato, porque há quem não consiga sobreviver à viagem, que é muito perigosa. Outros são afegãos entre 14 e 18 anos e não suportavam mais viver em zonas devastadas pela guerra, tendo decidido fugir a qualquer preço, sozinhos. São muitos motivos diferentes que levam ao isolamento das crianças, não existe uma história única”, conta Caroline Willemen, a coordenadora dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) na Ilha de Lesbos. Só no campo de Moria, situado nesta ilha, entre os 17 mil refugiados, oito mil são menores e destes mais de mil estão sozinhos, sem ninguém que cuide deles.

Esta responsável acaba de lançar o alerta sobre a sobrevivência destes menores nos campos de refugiados que estão a conduzir a graves problemas de saúde mental. Porque as crianças não estão a aguentar mais viver naquelas condições depois do que já passaram.

Deixam de comer e de beber

Os problemas afetam crianças de todas as idades, dos três anos até a adolescência. Entre os principais sintomas, os psicólogos e médicos notam que as crianças mudam radicalmente de comportamento, e de repente “tornam-se agressivas”.

Há também crianças que “parecem desistir da vida, passam o dia muito quietas, não interagem mais, param de comer, beber e não dormem”, explica Carolina Willemen em declarações divulgadas na imprensa mundial. E há aquelas que, “aos 10, 12 anos voltam a fazer chichi na cama, um sintoma clássico”.

Crianças automutilam-se

“Vemos crianças que automutilam-se, outras que falam fazê-lo, e outras que efetivamente tentaram colocar um fim à sua vida. É importante lembrar que esses casos extremos são uma minoria, mas eles refletem a ponta de um icebergue muito mais profundo”, alerta esta responsável.

Nos campos de refugiados da Grécia onde estes menores estão sozinhos, lutam por comida com os adultos, vivem em tendas atoladas de lama, não vão à escola e não têm perspetivas de uma vida melhor as equipas médicas dos MSF deparam-se com um aumento de problemas psicológicos nesta população.

Fugiram da guerra

“Vemos com frequência comportamentos limítrofes inquietantes, o que significa que estas crianças não estão bem. São crianças que fugiram de zonas de guerra, como a maioria dos que vivem hoje no campo de Moria. Elas estão profundamente traumatizadas. Somam-se a isso os últimos oito quilómetros que elas tiveram de atravessar, no mar, para chegar aqui num barco lotado, no escuro absoluto, de noite, sendo que muitas crianças não sabem nadar. É terrível, extremamente assustador”, declarou esta coordenadora.

Toda esta situação e sobrelotação dos campos resulta da longa demora em obter asilo político na Grécia, da resistência dos países da UE em acolher refugiados entre outros fatores, vinca Caroline Willemen.

Problema da Europa

“A Grécia está na ponta da Europa e os outros países europeus apontam o dedo e dizem ‘ah, vocês têm de resolver esse problema, porque é ao vosso país que os refugiados chegam’. Mas isto não é responsabilidade da Grécia, mas da Europa. As pessoas vêm para a Europa. Deveríamos compartilhar esta responsabilidade”, diz esta responsável.

“Os migrantes que chegam à Grécia estão a exercer o seu direito, presente na lei internacional, de procurar proteção internacional”, frisa.

O alerta de Jean Asselborn

A mesma opinião tem o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn, que em declarações ao jornal alemão Der Spiegel, apelou a uma solução europeia para o acolhimento das crianças e adolescentes que vivem sozinhas nos três campos de refugiados na Grécia.

"Não basta que alguns estados se empenhem sozinhos", disse o ministro, citado pela edição alemã do Wort. De seguida Asselborn fez as contas.

Nos campos gregos vivem, “no máximo, quatro mil menores sozinhos”, o que significa que dá “nove menores para cada milhão de habitantes da EU”.

Para este governante se todos os estados cooperarem o acolhimento destes menores será algo fácil para todos.

Impacto económico negativo

E tal como Carolina Willemen Asselborn recordou: "Estas pessoas não vieram para a Grécia, elas vieram para a UE. E a UE tem de resolver este problema".

Além de que haverá um impacto económico negativo caso haja países que se recusarem a acolher estes refugiados.

"Se os Estados-membros optarem por não participar em questões de humanidade elementar, isso terá um forte impacto negativo no próximo orçamento da UE", disse Asselborn. E acrescentou: “Além do Estado de direito, a solidariedade em questões como a política de asilo também deve ser incluída nas negociações sobre o próximo orçamento”. Este será o orçamento plurianual da UE para 2021 a 2027 que os estados membros têm de chegar a acordo durante o próximo ano.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.