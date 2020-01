A eleição é um marco significativo porque a juíza Ekaterini Sakellaropoulou não só é mulher, como também não é membro de nenhum partido político.

Grécia elege uma mulher presidente pela primeira vez

Ana Patrícia CARDOSO

Esta quarta-feira, 22, Ekaterini Sakellaropoulou, 63 anos, juíza do Supremo Tribunal e defensora dos direitos humanos, foi eleita como a primeira mulher presidente da Grécia.

Na votação do Parlameto grego, a deputada recebeu o apoio de 261 deputados (de 300), muito acima dos 200 exigidos pela Constituição.



Sakellaropoulou foi nomeada pelo partido conservador do governo, Nova Democracia, mas também conseguiu obter o apoio do principal partido de oposição Syriza e do Movimento de Centro-esquerda para a Mudança.

A atual presidente foi a primeira mulher a servir como presidente do Conselho de Estado, o principal tribunal administrativo do país. Ocupou o cargo durante 15 meses até às eleições.

Após a votação, o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis disse que o resultado oferece "uma janela para o futuro. O nosso país entra, com mais otimismo, em uma nova década".

A decisão foi amplamente vista como um movimento para combater as crescentes críticas sobre a falta de mulheres em seu gabinete, onde apenas um punhado de mulheres ocupam altos cargos.

O país está a sair de uma crise financeira de uma década e de anos de turbulência política. Quando Mitsotakis anunciou a nomeação, disse que a mudança na sociedade grega "começa do topo... com as mulheres gregas a receberem o cargo que merecem".

A Grécia está abaixo da média europeia na questão da igualdade entre homens e mulheres e esteve na base do índice de igualdade entre homens e mulheres para 2017, publicado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género. Segundo o Eurostat, a diferença salarial entre homens e mulheres na Grécia era superior a 12% em 2017.

O líder de Syriza, Alexis Tsipras, descreveu Sakellaropoulou, especialista em direito constitucional e ambiental, como uma"juiza excepcional" e uma defensora dos direitos humanos.

Sakellaropoulou sucede a Prokopis Pavlopoulos, 69, um político conservador, advogado e académico.