Acidente ferroviário

Grécia. Chefe da estação admite "erro" que levou a colisão de comboios

AFP O responsável foi preso na quarta-feira e acusado de "homicídio negligente" e de infligir "danos corporais" às vítimas.

O governo grego reconheceu, esta quinta-feira, a existência de "fragilidades crónicas" nos caminhos-de-ferro do país após o desastre ferroviário perto de Larissa, no centro da Grécia. O acidente matou pelo menos 47 pessoas na terça-feira à noite e o chefe da estação assumiu um "erro" em tribunal.

"Os atrasos (na modernização dos caminhos-de-ferro) estão enraizados nas patologias crónicas do setor público grego, em décadas de fragilidade", admitiu o porta-voz do governo, Yannis Oikonomou, numa conferência de imprensa.

As falhas do setor público ferroviário grego estão a ser responsabilizadas, depois de dois comboios terem colidido de frente após circularem na mesma via durante vários quilómetros. O acidente provocou alguns protestos de passageiros em várias cidades da Grécia.

Novo balanço aponta para 36 mortos na colisão entre comboios na Grécia A causa do acidente ainda não foi determinada.

O chefe de estação de Larissa, de 59 anos, foi preso na quarta-feira e acusado de "homicídio negligente" e de infligir "danos corporais" às vítimas.

O responsável teve de explicar como é que um comboio que transportava 342 passageiros e dez funcionários ferroviários, ligando Atenas a Salónica, no norte do país, foi autorizado a utilizar a mesma via que um comboio de mercadorias.

Oikonomou disse que "o erro foi admitido pelo próprio dono da estação" e o seu advogado confirmou que o responsável "reconhece o que fez".

"Um trágico erro humano" e cenas de horror

Entretanto, o novo ministro dos Transportes, Giorgos Gerapetritis, pediu desculpa às famílias das vítimas, fazendo "uma completa autocrítica do sistema político e do Estado". O anterior ministro, Kostas Karamanlis, tinha apresentado a sua demissão na quarta-feira.

O acidente fez 47 mortos, segundo um porta-voz dos bombeiros gregos. E as operações de busca, com 72 bombeiros, continuaram durante toda a noite.

"Continuámos (ontem à noite) porque o tempo está contra nós. Quanto mais o tempo passar, menores as hipóteses (de encontrar sobreviventes)", disse uma porta-voz dos bombeiros à AFP.

A colisão ocorreu pouco antes da meia-noite (22h GMT) de terça-feira no vale do Tempé. As locomotivas e vagões principais foram destruídos e os maquinistas dos dois comboios morreram instantaneamente.

Os passageiros descreveram cenas de horror e caos, com uma chuva de vidros partidos e escombros à medida que o comboio desmoronava.

O vagão restaurante do comboio incendiou-se imediatamente após a colisão, com temperaturas que atingiram os 1.300 graus, de acordo com os bombeiros.

"Tudo indica que a tragédia se deveu, infelizmente, sobretudo a um trágico erro humano", disse o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis na quarta-feira à noite.

Gregos protestam em todo o país

Ao recordar o encontro com familiares das vítimas durante uma visita ao local e depois ao hospital em Larissa, Kyriakos Mitsotakis disse: "Eles perguntaram-me 'porquê?'".

Os acidentes ferroviários mais mortíferos da Europa dos últimos 25 anos Esta terça-feira, um acidente de comboio na Grécia vitimou, pelo menos, 36 pessoas. É o sexto mais mortífero dos últimos 25 anos no continente europeu.

"Devemos-lhes uma resposta honesta", acrescentou, num breve discurso televisivo gravado. Foi declarado um período de luto nacional de três dias.

Contactado pela AFP, a empresa estatal italiana Ferrovie dello Stato (FS), que controla a empresa ferroviária Hellenic Train, privatizada em 2017, não teceu nenhum comentário no imediato.

Os residentes manifestaram-se em Larissa com cartazes onde se podia ler: "A privatização mata". Os protestos também tiveram lugar em Atenas, em frente à sede da Hellenic Train.

"Era um comboio do terror", relata Pavlos Aslanidis, cujo filho está desaparecido juntamente com um amigo.

O presidente do sindicato de maquinistas OSE, Kostas Genidounias, denunciou o que disse ser uma falta de segurança na linha que liga as duas principais cidades da Grécia.

"Tudo (a sinalização) é feito manualmente. Os sistemas não funcionam desde 2000", referiu na televisão ERT.

"Vagões amassados como papel"

Anteriormente, tinha também assegurado à AFP que "nenhum sistema de segurança, controlo remoto e semáforos estava a funcionar".

"Era um comboio cheio de estudantes, jovens na casa dos 20 anos", disse Costas Bargiotas, médico do hospital de Larissa, aos repórteres. "É realmente chocante ver os vagões amassados como papel".

"É um pesadelo o que vivi (...) Ainda estou a tremer", disse à AFP Angelos, de 22 anos, um passageiro no local do acidente.

"Sentimos a colisão como um grande terramoto", acrescentou. "Felizmente, estávamos na penúltima carruagem e saímos vivos", disse.

Cerca de 500 pessoas estiveram envolvidas no esforço de salvamento, revelou o porta-voz do governo.

Muitos dos corpos foram carbonizados e alguns dos passageiros só podem ser identificados através de amostras de ADN.

Em Larissa, para onde as pessoas feridas foram transportadas, o presidente da câmara Apostolos Kalogiannis falou de "fluxos de ambulâncias a trazer vítimas de queimaduras, amputados, tudo o que se possa imaginar".

"Nunca vi nada assim", declarou um dos socorristas a trabalhar entre os escombros.

Em Larissa, os residentes permaneceram em silêncio ao colocar rosas brancas em memória das vítimas.

Se for condenado, o chefe da estação enfrenta prisão perpétua.

