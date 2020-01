O alarme foi dado na zona da cozinha do Schwarzwaldstube, pelas 3h20 da madrugada. Ao início da manhã 150 bombeiros ainda combatiam o incêndio.

Grande incêndio destrói restaurante de Hotel Traube Tonbach

O alarme foi dado na zona da cozinha do Schwarzwaldstube, pelas 3h20 da madrugada. Ao início da manhã 150 bombeiros ainda combatiam o incêndio.

O restaurante do Hotel Traube Tonbach, em Baiersbronn, Alemanha, foi esta noite completamente destruído pelas chamas, num incêndio que esta manhã ainda não estava completamente extinto.

O alarme foi dado aos bombeiros pelas 3h20 da madrugada, pelo detetor de incêndio, na zona da cozinha do restaurante de três estrelas Schwarzwaldstube, na Floresta Negra, conhecido de muitos residentes no Luxemburgo, pela sua gastronomia de eleição.

Foto: DPA

Quando os bombeiros chegaram as chamas já estavam altas, relatou o porta-voz dos soldados da paz.

Durante mais de seis horas, cerca de 150 homens combateram o fogo que consumiu todo o edifício do afamado restaurante, cujos danos económicos serão enormes. No entanto, não há vítimas dado que nesta zona do hotel, onde está o restaurante não havia clientes.

Durante a noite o fumo chegou a invadir as outras partes do Hotel Traube Tonbach pelo que os 63 clientes que ali se encontravam foram obrigados a sair dos quartos.

Há cerca de duas horas o Hotel divulgou a notícia do incêndio na sua página do Facebook e agradeceu aos bombeiros o esforço.

“É com grande pesar que anunciamos que um incêndio deflagrou esta noite na nossa sede histórica em Tonbach”, escrevem os proprietários do hotel considerando o sucedido “uma grande tragédia”. Contudo, sentem-se contentes por “nenhum cliente nem funcionado ter ficado ferido” neste incêndio”.

“Nós, como família proprietária e toda a equipa, gostaríamos de agradecer do fundo do coração às muitas equipas que estão no local pela sua ação rápida” na chegada e no combate às chamas.

Foto: DPA

O restaurante que faz parte da elite dos melhores da Alemanha pertence a Heiner Finkbeiner, e este proprietário está ligado ao Luxemburgo há vários anos, sendo um dos patrocinadores há da gala automóvel "Auto vum Joer", organizada pela revista "Auto Moto", lembra a edição alemã do Wort.