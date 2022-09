Cerca de 30.000 litros de querosene foram derramados durante os trabalho de manutenção do oleoduro na cidade alemã que faz fronteira com Echternach.

Acidente

Grande fuga de querosene no oleoduto da NATO na fronteira do Luxemburgo

Redação Cerca de 30.000 litros de querosene foram derramados durante os trabalho de manutenção do oleoduro na cidade alemã que faz fronteira com Echternach.

(Por Michael Merten e John Monaghan)

Cerca de 30.000 litros de querosene foram derramados de um oleoduto da NATO que acabou por ficar danificado durante os trabalhos de manutenção no município alemão de Echternacherbrück, na fronteira com Luxemburgo, disse a polícia alemã esta quarta-feira.

O oleoduto, que fornece querosene para vários locais no Luxemburgo, incluindo o Aeroporto do Findel, está localizado em Echternacherbrück, no rio Sauer, em frente à cidade luxemburguesa de Echternach.

Um cadeado soltou-se durante a manutenção de rotina desta quarta-feira, disse a administração do distrito de Bitburg-Prüm, o que resultou num cano a despejar um "jato de um metro de altura" de querosene. No total, foram derramados 30.000 litros, disse a polícia de Trier, mas as autoridades disseram que não há perigo para os moradores.

De acordo com os media alemães, várias barreiras de petróleo foram erguidas no rio Sauer para evitar a contaminação.

Construído no final da década de 1950 para fornecer querosene aos aeroportos da NATO, a parte do oleoduto no Luxemburgo começa em Echternach e passa por Osweiler, Berburg, Flaxweiler e Oetringen até ao Aeroporto do Findel.

(*Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.