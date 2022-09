O mau tempo vai assolar o maciço central e o Grande Este francês, sobretudo à noite. No Luxemburgo são esperadas trovoadas para a noite, mas para já, não há alertas.

França

Grande Este em alerta laranja devido a trovoadas que podem ser "violentas"

Redação O mau tempo vai assolar o maciço central e o Grande Este francês, sobretudo à noite. No Luxemburgo são esperadas trovoadas para a noite, mas para já, não há alertas.

O Instituto Meteorológico francês colocou parte do país sob alerta laranja para esta terça-feira, com previsões de mau-tempo sobretudo para a noite e madrugada. As regiões afetadas concentram-se desde o maciço central onde serão formadas fortes tempestades e ventos violentos que seguirão para a região do Grande Este.



As trovoadas serão "geralmente bastante breves", mas por vezes "violentas" e com "rajadas de vento que podem chegar aos 100 km/h", indica o Meteo France. Nesta regiões francesas este "episódio tempestuoso no final do verão" exige "especial vigilância, devido ao risco significativo de fenómenos violentos", lê-se nas informações do aviso laranja que permanecerá ativo até às 06h da manhã de quarta-feira.

As fortes chuvas podem conduzir a importantes acumulações de água no solo, ou seja, pode haver risco de inundações.

No Luxemburgo, estão igualmente previstas chuvas para a tarde e trovoadas para a noite, de acordo com o Meteolux. Contudo, até ao final da manhã não havia indicações de avisos perigosos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.