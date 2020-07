O acidente aconteceu no sábado nas margens do lago de la Madine, na Lorena, e o rapaz de 11 anos teve de ser transportado de helicóptero devido às queimaduras graves.

Grande Este. Criança em estado grave depois de acidente em barbecue

A tragédia aconteceu no sábado à tarde nas margens do lago de la Madine, situado no Parque Natural da Lorena.

Um rapaz de 11 anos ficou com queimaduras graves num acidente quando o pai acendia o barbecue com etanol. A criança ficou com "toda a parte superior do corpo" queimada, afirma o Républicain Lorrain.



De acordo com a RTL, o acidente teve lugar por volta das 14h00 de sábado e a vítima foi assistida pelos bombeiros de Vigneulles-lès-Hattonchâtel até à chegada de uma equipa do SMUR de Pont-à-Mousson. A criança foi finalmente transportada de helicóptero para a CHU de Brabois.

