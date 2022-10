O Parlamento Europeu quer comprar um edifício para fazer um hotel em Estrasburgo. Metade dos eurodeputados estão contra e já circula um “meme” inspirado no filme Grand Budapest Hotel.

Grand Hotel Europa. Um 'circo' ainda mais caro para os eurodeputados pernoitarem

Telma MIGUEL

Todos os que estão familiarizados com os procedimentos da democracia europeia sabem que uma vez por mês o Parlamento Europeu (PE) reúne para a sua sessão plenária em Estrasburgo. Os eurodeputados (a maioria dos 705), mais os assistentes e funcionários e grandes baús de documentação fazem os 440 km que separam Bruxelas, onde funciona durante três semanas a segunda casa do PE, e Estrasburgo, a cidade francesa onde se situa a sua verdadeira sede.

Viajam de carro ou no comboio Thalys, na segunda de manhã, para voltarem à capital belga ao final de quinta-feira. É um “circo” como muitos lhe chamam, cuja ideia foi a de repartir as sedes das instituições europeias por várias cidades – no Luxemburgo funciona parte dos serviços administrativos do PE.



Estrasburgo fechado só durante a pandemia

Mas os franceses não abdicam de ter o regresso do Parlamento a casa uma vez por mês, e essa necessidade é sempre invocada por questões de equidade e de manutenção da paz entre as nações. A única exceção ocorreu durante o confinamento da covid-19, durante o qual esta migração luxuosa foi interrompida, para grande desgosto de Emmanuel Macron. E, também, para grande infortúnio da indústria hoteleira da capital da Alsácia que vive da semana em que o "circo" de Bruxelas se aloja nos seus hotéis e Airbnb e come nos seus restaurantes. Os críticos notam que as despesas em fundos, e ambientais, de manter a sede de Estrasburgo são medonhas.

Agora, a presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola, teve a ideia de expandir as atribuições do Parlamento Europeu para o setor da HORESCA. A ideia inicial de Metsola foi a de transformar um edifício que faz parte do imobiliário do PE, o Salvador de Mariaga, num hotel para os eurodeputados. A ideia foi submetida ao então primeiro-ministro francês, Jean Castex, a 8 de fevereiro, pouco depois da maltesa tomar posse das suas atuais funções, na sequência da morte de David Sassoli.

Segundo relata o jornal Politico, França tem outras ideias: quer vender o luxuoso e estrear o edifício Osmose. Metsola enviou uma carta ao presidente do Comité do Orçamento do PE, a indagar sobre a aquisição e informou os eurodeputados sobre a construção de um espaço extra em Estrasburgo, que além de quartos teria salas mais dignas para receber comitivas externas.

Acontece que os eurodeputados não encontram necessidade de terem mais instalações ou de pernoitarem todos juntos num “Grand Hotel Parlamento Europeu”. Muito provavelmente, preferem ao fim do dia exilarem-se nos seus cantos, longe do convívio forçado com os correligionários.

Comprar o Osmose para contentar Macron, diz o S&D

Finalmente, na semana passada, a compra do Osmose foi aprovada em plenário por apenas um voto: 275 votaram a favor e 274 votaram contra a operação imobiliária. O eurodeputado do grupo Socialistas & Democratas (que tem 145 membros), Nils Usakovs, criticou a falta de transparência da administração do PE, em todo este processo, dizendo que tudo o que sabe do que esteve a ser discutido foi pela leitura de jornais franceses.

“Isto não é maneira de funcionar”, desabafou ao Politico. Os Socialistas & Democratas e os Verdes têm criticado a ideia de vender o Salvador de Mariaga para comprar o Osmose, para apenas criar mais salas desertas três semanas por mês.

Entretanto, para provar que os eurodeputados não são um grupo de gente cinzenta e chata (embora muitos sejam), o Instagram do S&D publicou um “meme” usando o cenário do filme The Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson, com a presidente Metsola, que saiu das fileiras do EPP, Manfred Weber, o presidente do grupo dos populares europeus EPP, e o francês Séjourné Stéphane, presidente do Renew Europe, grupo dominado pelos eurodeputados de Macron. A imagem com o título "Grand Europe Hotel" tem na legenda que o edifício será “pago com o seu dinheiro [dos contribuintes, pois claro]”.

E o Instagram do S&D acusa os conservadores e liberais de estarem cheios de más ideias. “Agora querem transformar um velho edifício do Parlamento em Estrasburgo num ... hotel! A sério! E acrescentam que a verdadeira razão para o negócio é que Macron quer vender um edifício novo e caro – o Osmose – às instituições europeias. E que o EPP e o Renew estão a inventar desculpas para contentar Macron. E embora a compra tenha vencido por um voto, o grupo S&D diz que está disposto a tudo “para travar esta loucura”. Ou para impedir esta solução cara para um problema que não existe.

A administração do PE irá apresentar dentro de duas semanas uma auditoria encomendada a uma empresa externa sobre a necessidade de comprar um novo edifício. A operação será discutida em dezembro pelo conselho de administração do PE, constituído pela presidente, Metsola, pelos 14 vice-presidentes e pelos cinco questores (que fiscalizam as finanças da instituição).

