Grand Est. Recolher obrigatório começa às 18h00, a partir de sábado

Paula SANTOS FERREIRA A partir de 2 de janeiro, a proibição de circular na via pública começa mais cedo em Moselle, Lorraine. O Grand Est é a região francesa mais afetada pela covid-19.

O presidente francês Emmanuel Macron esteve ontem reunido com o Conselho de Crise para debater as novas medidas a tomar perante um "novo aumento descontrolado da epidemia" que será esperado para janeiro. Este novo pico da segunda vaga foi previsto pelo Conselho Científico e anunciado ao presidente francês num documento oficial, noticia o Le Figaro.

Perante esta situação o Conselho de Crise concordou ontem antecipar o recolher obrigatório nos departamentos mais afetados pela covid-19. O Grand Est é atualmente a região com os números mais elevados de infeções e com os hospitais lotados de pacientes da epidemia.

Por isso, a partir de sábado, 2 de janeiro o recolher obrigatório passa a vigorar a partir das 18h00 (e não das 20h00 como atualmente) nos departamentos desta região, como o de Moselle, vigorando até às 06h00 da manhã.

Regiões com nova medida

A par com o Grand Est, também as regiões de Bourgogne-Franche-Comté, l’Auvergne-Rhône-Alpes e Alpes-Maritimes começam o recolher obrigatório mais cedo.

A lista dos departamentos com recolher obrigatório às 18h00 será divulgada no dia 1 de janeiro pelo Governo, atualizada com os novos dados sobre as infeções.

A nova medida restritiva foi uma das hipóteses apresentadas pelos cientistas para controlar a covid-19 no País, onde os números permanecem mais altos do que o esperado. Um terceiro confinamento foi outra das opções dadas pelo Conselho Científico, que para já, o Governo descartou preferindo antecipar o recolher obrigatório em certas regiões.

Infeções em alta

Com a noite de fim de ano, embora com recolher obrigatório, os especialistas temem um crescimento maior das infeções. O que só se poderá avaliar 10 dias depois.

“A situação da epidemia é difícil de caracterizar ”, disse Macron no conselho de crise sublinhando, no entanto, que "o nível de circulação do vírus permanece mais alto do que o nível estabelecido para recuperar o controle da epidemia". Terça-feira à noite, na France 2, o Ministro da Saúde Olivier Véran assumiu: “Ainda estamos com números muito altos. Não estão a aumentar, mas permanecem num nível muito alto".



