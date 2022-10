Aumentos na fatura da eletricidade e custo adicional cobrado pelo SNCF às regiões pode levar ao fecho de linhas, avisou o presidente do conselho regional do Grand Est, Jean Rottner.

Grand Est alerta para encerramento de linhas devido a custos ferroviários

As regiões francesas poderão ser forçadas a "encerrar" linhas ferroviárias, num futuro próximo, se o Estado aumentar os preços da eletricidade, alertou esta quarta-feira o presidente do conselho regional do Grand Est, Jean Rottner.

"A partir de 2024, será aplicada uma taxa adicional de 8% sobre o direito de passagem cobrado às regiões", afirmou aos jornalistas na véspera da sessão do conselho regional que decorre esta quinta-feira em Estrasburgo. "Defendemos que é preciso travar isso, não aguentamos."



O ministro dos Transportes franceses, Clément Beaune, afirmou, em setembro, que o Estado não estava a considerar atribuir uma ajuda às regiões, que estão contratualmente obrigadas a cobrir o aumento dos preços da energia nos transportes públicos que gerem, como o TER.

"Muitos responsáveis regionais dizem que se a dada altura este sistema não for revisto (...), vamos ter perdas, ou seja, vamos ter de fechar as linhas, claramente", avisou Jean Rottner.

No mês passado, o presidente da SNCF, Jean-Pierre Farandou, estimou que o custo adicional da fatura da eletricidade deverá fixar-se entre 1,6 e 1,7 mil milhões de euros em 2023. Metade deste custo diz respeito aos comboios regionais.

Em 2018, quando a atual primeira-ministra Elisabeth Borne era ainda ministra dos Transportes, o governo francês exigiu à SNCF Réseau, que gere a companhia ferroviária francesa, que garantisse um saldo de tesouraria positivo a partir de 2024.

O presidente do conselho regional do Grand Est, Jean Rottner, disse que a sua região "começaria a pagar novamente" o que devia à SNCF, após ter anunciado em abril passado que os pagamentos para o funcionamento da rede TER tinham sido suspensos. Na altura, Rottner denunciou as "disfunções" no serviço, mas entretanto reconheceu que, desde então, "tem sido feita uma série de melhorias".

