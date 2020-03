Estudo foi realizado a jovens entre os oito e dezasseis anos

Mundo 3 min.

Grã Bretanha. Uma em cada cinco crianças tem pesadelos com alterações climáticas

Ana B. Carvalho Estudo foi realizado a jovens entre os oito e dezasseis anos

Mudam-se os tempos, mudam-se as ansiedades. Uma em cada cinco crianças na Grã Bretanha diz ter pesadelos com alterações climáticas, de acordo com uma pesquisa britânica realizada pela BBC e revelada esta terça-feira.

Cerca de 17% das crianças na Grã-Bretanha disseram que as preocupações com as mudanças climáticas perturbam o seu sono, enquanto 19% disseram que esses medos causam-lhes pesadelos.

Quatro em cada cinco (80%) jovens disseram que o problema das alterações climáticas era importante para eles, com mais de um terço a dizer que era muito importante. Apenas três em cada 100 disseram que o meio ambiente não era importante para eles. Quase três quartos (73%) disseram que estão preocupados com o estado do planeta neste momento - incluindo 22% que dizem estar muito preocupados.



O estudo realizado a 2.000 crianças com idades compreendidas entre os oito e os dezasseis anos, realizado pela Savanta-ComRes para a BBC Newsround, também descobriu que duas em cada cinco crianças, ou 41%, não confiam nos adultos para enfrentar a crise climática.

Segundo a BBC, o estudo "reflete sentimentos de frustração nos jovens em relação ao que os adultos estão a fazer- ou a não fazer" em relação ao tema da protecção ambiental, já que mais da metade (59%) dos inquiridos não considera que suas vozes estão a ser ouvidas em relação às alterações climáticas. Quase dois terços (64%) não acreditam que as pessoas no poder os estejam a dar ouvidos o suficiente quando falam sobre isso.



No ano passado, milhões de jovens inundaram as ruas de cidades do mundo inteiro com o objetivo de mobilizar a acção política dos líderes internacionais para que tomem medidas urgentes para deter as alterações climáticas, inspirados pela ativista sueca Greta Thunberg, de 17 anos.

Emma Citron, uma psicóloga infantil consultora em Londres, disse à BBC que os jovens estão claramente temerosos com a mudança climática. O estudo constatou que 58% estavam preocupados com o impacto que a mudança climática terá nas suas vidas.

"Figuras públicas como David Attenborough e Greta Thunberg ajudaram os jovens a expressar as suas preocupações e temos que ter certeza de que nós, como adultos, os ouvimos e os ajudamos a envolverem-se em mudanças positivas”, cita a BBC.



"Todos nós precisamos de apoiá-los, não para nos sentirmos sem esperança, mas para lhes apresentarmos mensagens esperançosas e equilibradas sobre o seu futuro e assegurar que eles recebam a ajuda profissional certa se a ansiedade for demasiado elevada".

Segundo a BBC, os psicólogos consultados dizem que tomar acções nas suas próprias rotinas, por mais pequenas que sejam, pode ajudar a aliviar sentimentos de ansiedade ou de impotência - para além da diferença positiva que estas pequenas acções fazem ao ambiente.

A Associação Psicológica Americana disse que estava ciente dos relatos de crescente "eco-ansiedade" nas crianças, mas que era necessária uma investigação para entender o quão comum era. Esta tera sido uma das motivações para a BBC realizar este estudo.

Segundo a agência Reuters, os Oxford Dictionaries britânicos registaram um aumento de 4.290% no termo "eco-ansiedade" em 2019, particularmente entre os mais jovens.



Entre algumas dicas apontadas pelos atores deste estudo para facilitar a gestão de "eco-ansiedade", aconselham-se as crianças e jovens a juntarem-se a um grupo ativo pela causa climática ou a trabalharem com amigos para apoiar causas em que acreditam, incentivar as escolas e a família a serem mais ecologicamente conscientes e, sobretudo, não se compararem com os outros, "afinal de contas nem todos podem fazer campanha num palco mundial como Greta Thunberg".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.