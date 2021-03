Entre estes países estão os Estados Unidos, o Reino Unido, Israel e Austrália. Estados defendem que os especialistas fizeram investigação "significativamente tarde".

Governos de 14 países criticam conclusões de investigação da OMS sobre vírus

Os governos de 14 países - Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Israel, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, República Checa, Estónia, Letónia, Lituânia e Eslovénia - emitiram uma declaração conjunta sobre o estudo para investigar as origens da covid-19 conduzido por uma equipa da Organização Mundial de Saúde (OMS) durante a sua visita a Wuhan, na China, no princípio deste ano.

Apesar de reiteraram o compromisso de trabalharem com a OMS e a importância da organização na promoção da saúde global e da segurança sanitária, transmitiram as suas "preocupações" sobre o facto de a investigação da pandemia pelos especialistas da OMS ter sido "significativamente tarde".

"Com um mandato tão importante, é igualmente essencial que expressemos as nossas preocupações comuns de que o estudo dos especialistas internacionais sobre a origem do vírus SRA-CoV-2 tenha sido significativamente atrasado e não tenha tido acesso a amostras e dados completos e originais", pode ler-se na declaração.

As nações signatárias sublinharam que "missões científicas como estas devem ser capazes de fazer o seu trabalho em condições que produzam recomendações e conclusões independentes e objetivas", e instaram a OMS a empenhar-se num "processo atempado, transparente e baseado em provas" durante a fase seguinte do estudo, bem como nas crises sanitárias.

Também apelaram a compromissos renovados por parte da OMS e dos Estados-membros sobre o acesso aos dados, transparência e rapidez de resposta. "É crucial que especialistas independentes tenham pleno acesso a todos os dados humanos, animais e ambientais relevantes, bem como à investigação e ao pessoal envolvido nas fases iniciais do surto, relevantes para determinar como surgiu esta pandemia", defenderam.

Na terça-feira, a OMS divulgou um relatório sobre a origem da covid-19, no qual se conclui que o vírus foi muito provavelmente transmitido de morcegos para outros animais e depois para seres humanos. Os peritos também concluíram que é "extremamente improvável" que a SRA-CoV-2 tenha tido origem num laboratório.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendeu uma maior investigação, admitindo que a avaliação não foi "suficientemente extensa" até agora. "Serão necessários mais dados e estudos para se chegar a conclusões mais sólidas", advertiu.

