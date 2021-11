O Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício do Governo talibã apelou no domingo às estações de televisão afegãs para que deixem de transmitir séries e novelas com a participação de mulheres.

Afeganistão

Governo taliban pede às televisões que não transmitam séries com mulheres

Um comunicado do ministério deixa o aviso: "As televisões devem evitar exibir telenovelas e séries em que as mulheres sejam protagonistas".

As novas diretrizes são também para que as televisões garantam que as jornalistas usam "o véu islâmico", sem especificar se se trata de um simples lenço na cabeça, já habitualmente usado na televisão afegã, ou um véu mais completo.

"Estas não são regras, mas orientações religiosas", disse o porta-voz do ministério, Hakif Mohajir, citado pela France-Presse.

Esta é a primeira vez que o ministério, responsável por garantir o respeito diário da população pelos "valores islâmicos", tenta regular a televisão afegã desde que os talibãs voltaram ao poder em meados de agosto.

Derrubados em 2001, os talibãs regressaram ao poder 20 anos depois, em agosto passado, depois de as forças norte-americanas e aliados se terem retirado do país.

