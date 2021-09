Uma semana de reuniões para conter a catástrofe humanitária e definir que posição a UE terá na Ásia Central.

Mundo 6 min.

Governo talibã

União Europeia alinha relações futuras com o Afeganistão

Telma MIGUEL Uma semana de reuniões para conter a catástrofe humanitária e definir que posição a UE terá na Ásia Central.

Até ao fim desta semana a União Europeia (UE) irá alinhavar como vai lidar com a catástrofe humanitária e os novos desafios geopolíticos da saída das forças ocidentais do Afeganistão. É uma maratona de reuniões dos ministros dos 27 que começou dia 31, com os responsáveis da Administração Interna, que se prolonga com a videoconferência dos ministros da Defesa e dos ministros dos Negócios Estrangeiros que vão acontecer até sexta-feira, dia 3 de setembro.



Na passada segunda-feira, dia 30, com o embarque no aeroporto de Cabul (às 9 da noite do Luxemburgo) dos últimos elementos da força norte-americana no último avião, o Pentágono declarou terminada a operação militar de retirada e iniciada a fase diplomática. Ao todo, segundo cálculos dos norte-americanos e da NATO, 123 mil pessoas conseguiram abandonar o país graças à ponte aérea iniciada a 15 de agosto.

Para a União Europeia é agora o momento de fazer as contas, lidar com os estragos e começar a fazer perguntas. Mas o processo não vai ser fácil. Em declarações ao canal português de televisão SIC Notícias, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, reconheceu que nem todos os países estão de acordo sobre o acolhimento que a União Europeia irá dar. "Há vários Estados-membros que dizem que não aceitam receber afegãos, mas há muitos que querem cumprir com as suas responsabilidades. E se não houver unanimidade, os países irão receber exilados afegãos numa base de voluntariado", disse.

A partir desta semana, a operação de dar apoio humanitário e criar um sistema de asilo dirigido a requerentes afegãos começará a fazer parte do trabalho da UE. Tomas Tobé, presidente da comissão de desenvolvimento do Parlamento Europeu, da conta de uma situação extrema: "A violência, a seca e a covid-19 deixaram 18 milhões de pessoas – metade da população - com necessidade de ajuda humanitária urgente. E pelo menos 4 milhões de pessoas deslocadas, número que deverá aumentar".

Um Estado que não foi construído

Mas entre todas as maratonas de reuniões desta semana onde se irá discutir a situação na Ásia Central, Santos Silva referiu que a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, que decorre dia 2 e 3, é a mais importante por ser o momento de reflexão sobre por que tudo correu tão mal: "Temos que refletir sobre as razões deste falhanço porque o facto é que forças armadas a que contribuímos para formar e as quais capacitámos desde pelo menos 2015, pelo menos, fracassaram. O Presidente fugiu, as forças não combateram".

Também para Josep Borrell, vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela diplomacia da UE, o que aconteceu foi "uma catástrofe: para os afegãos, para a credibilidade ocidental e para o desenvolvimento das relações externas. Seria possível prever ou prevenir? Em qualquer dos casos é um fracasso".

Borrell falava em videoconferência para uma reunião de emergência no dia 19 com eurodeputados da comissão de Negócios Estrangeiros, com a comissão de Desenvolvimento e com o responsável pela delegação de relações com o Afeganistão. Nessa reunião, Josep Borrell falou da necessidade de reflexão: "Temos que ver o que se passou nos 20 anos em que estivemos no Afeganistão e o que alcançámos", referiu o político espanhol que salientou que horas antes os primeiros refugiados afegãos a chegar à Europa, (106 funcionários das instituições da UE em Cabul e as suas famílias) já tinham tocado o aeroporto de Madrid.

Mas no meio da catástrofe, Borrell insistia - pedindo aos eurodeputados que o ajudassem nessa missão - que se fizessem muitas perguntas. Por esses dias Joe Biden já tinha chocado os aliados da Europa com declarações de que a presença militar americana serviu apenas para derrotar a Al-Qaeda e que cumprido esse objetivo - não fazia sentido botas americanas no país onde foi travada a "guerra interminável" de 20 anos.

Já Borrell vê assim a presença das tropas ocidentais no Afeganistão: "Se o primeiro objetivo era lutar contra a Al-Qaeda, depois o esforço coletivo derivou para construir um estado moderno no Afeganistão. Biden disse no outro dia que isso nunca tinha sido o objetivo: a construção de um estado não era o propósito. Bem, isso é discutível. Muito foi feito para garantir a sustentabilidade do direito e os direitos liberdades e garantias, e muito especialmente o da mulher, das raparigas e das minorias. Podemos dizer que alcançámos o primeiro objetivo, mas falhámos no segundo. Há quem diga que isso não era uma missão! Mas era, ou não? Temos muitas perguntas difíceis a fazer a nós próprios".

300 milhões de dólares por dia

O fracasso não era imprevisível disse, Borrell: "Encontrei-me com o presidente do Afeganistão há umas semanas, falei com ele sobre a situação do país e ele estava muito amargurado". Apenas o facto de os talibã terem tomado Cabul à velocidade da luz, mostra quão cega foi toda a operação de 20 anos a que se sucedeu uma saída atabalhoada. "Ninguém estava à espera de que fosse tão rápido. Onde estavam os nossos serviços de informação? Nem sequer os talibã estavam à espera de que fosse tão rápido".

Para o responsável da política externa europeia "há lições a retirar deste fracasso de construção de uma nação. Não houve falta de recursos, só os EUA gastaram 300 milhões de dólares por dia durante 20 anos. Mas com resultados muito modestos".

Petras Austrevicius, coordenador da delegação parlamentar de relações com o Afeganistão, refere que se encontrou a 15 de julho com membros do parlamento afegão, sem imaginar que um mês depois já não teria essa oportunidade. Mas sublinha que os colegas relataram uma rápida deterioração da segurança. A explicação para a fuga "no mínimo dececionante das forças de segurança nacionais após anos de investimento e treino" pode ser explicada pela "corrupção fortemente enraizada, governo enfraquecido e insignificante mobilização da sociedade", que levaram a uma situação em que uma organização classificada como terrorista pelas democracias ocidentais esteja a formar governo e prestes a liderar um país.

E enquanto esta semana os ministros da UE vão fazer muitas perguntas, Borrell alertou que a UE "não pode deixar a China e a Rússia tomar conta da situação". Para Borrell, a conquista do Afeganistão é o acontecimento geopolítico mais importante desde a anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014. E toda a Ásia Central, "irá tornar-se uma região muito importante" para os interesses da UE.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.