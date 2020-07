Além da presidente interina, Jeanine Añez, outros sete ministros foram diagnosticados com covid-19.

Governo provisório da Bolívia está em quarentena

O governo interno da Bolívia está em quarentena depois de vários ministros, incluindo a presidente, terem sido diagnosticados com a infeção provocada pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito pela própria Jeanine Añez, nas redes sociais.

Isolada, Añez vai manter-se a trabalhar a partir de casa, em La Paz. "Eu sinto-me bem, sinto-me forte, e vou continuar a trabalhar à distância. Quero agradecer a todos os bolivianos que continuam a trabalhar para nos ajudar a ultrapassar esta crise de saúde", disse no Twitter.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Além da presidente interina, outros sete ministros, incluindo o ministro da Saúde estão em quarentena, depois de também terem testado positivo para a covid-19.

Desde que chegou ao país, em meados de março, o novo coronavírus já infetou quase 43 mil de pessoas e fez mais de 1,5 mil mortos.

Eleições adiadas

Agendadas para maio, as eleições presidenciais da Bolívia foram adiadas para 6 de setembro, por causa da pandemia. Destituído depois de ser acusado de fraude no ato eleitoral que o elegeu para o terceiro mandato consecutivo, Evo Morales foi proibido de voltar a disputar as eleições.

No poder desde novembro, quando se autoproclamou chefe de Estado, a ex-senadora conservadora, Jeanine Añez, também já desistiu da corrida eleitoral.

Para já, o candidato do MAS - o partido de Evo Morales - , Luis Arce, lidera as intenções de voto (33,3%), seguido pelo ex-presidente centrista Carlos Mesa (18,3%) e a própria Áñez (16,9%), de acordo com as últimas pesquisas publicadas em março.

