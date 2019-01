Governo populista de Itália manifesta apoio aos coletes amarelos

“Coletes amarelos, não desistam!”, escreveu Luigi di Maio, o vice-primeiro-ministro e líder do Movimento 5 Estrelas, no blogue do partido.

Os dois líderes políticos do governo populista de Itália, Luigi di Maio e Matteo Salvini, manifestaram hoje apoio aos coletes amarelos de França, com o primeiro a incentivá-los a “não desistirem” dos protestos. “Coletes amarelos, não desistam!”, escreveu o vice-primeiro-ministro e líder do Movimento 5 Estrelas (M5S), Luigi di Maio, num texto publicado no blogue do partido.

O outro vice-primeiro-ministro italiano, o líder da Liga (nacionalista), Matteo Salvini, afirmou numa nota: “Apoio os cidadãos honestos que protestam contra um presidente que governa contra o seu povo”, acrescentando contudo condenar “com total firmeza” a violência nas manifestações, “que não é útil a ninguém”.

Foto: AFP

Di Maio, cujo movimento, criado em 2009, defende a “democracia direta”, também condenou “veementemente a violência” e ofereceu a ajuda do seu movimento, em particular da plataforma “Rousseau”, para ajudar os coletes amarelos a “organizar eventos”, “escolher candidatos” ou “definir um programa eleitoral”. “Rousseau” é uma plataforma interativa que permite aos militantes do M5S participar na definição de programas e redação de leis ou na escolha de candidatos do movimento a eleições locais e nacionais.

Coletes amarelos: no dia em que uma retroescavadora entrou num ministério Macron promete dureza no dia em que as Manifestações mobilizaram 50 mil pessoas em toda a França. Em Paris, porta de um ministério foi arrombada com auxílio de um veículo das obras, obrigando o porta-voz do governo a fugir.

“Como outros governos, o de França pensa sobretudo em representar os interesses das elites, dos que vivem de privilégios, mas já não do povo”, escreveu Di Maio, acrescentando, noutro passo, que “o Governo de [Emmanuel] Macron não está à altura das expetativas e algumas das políticas aplicadas são perigosas, não apenas para os franceses, como também para a Europa”.

“Uma nova Europa está a nascer. A dos coletes amarelos, a dos movimentos, a da democracia direta. É uma dura batalha que podemos travar juntos. Mas vocês, coletes amarelos, não desistam!”, concluiu.

Foto: AFP

Milhares de pessoas envergando coletes amarelos têm-se manifestado em França desde 17 de novembro, um protesto que inicialmente exigia a suspensão de um novo imposto sobre os combustíveis e acabou por se ampliar a uma série de outras reivindicações. Algumas dessas manifestações degeneraram em violência, com automóveis e contentores de lixo incendiados e confrontos com as forças policiais, que fizeram até ao momento 10 mortos e centenas de feridos.

No sábado passado, cerca de 50.000 pessoas manifestaram-se em toda a França, mais que na semana anterior, em que os manifestantes tinham sido cerca de 15.000, aumento que marcou uma inversão na tendência de desmobilização traduzida na redução sucessiva de participantes desde o primeiro protesto, que juntou 282.000 pessoas.

