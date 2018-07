Milhares de pessoas manifestaram-se em diversas cidades da Polónia contra a reforma do Supremo Tribunal.

Governo polaco alarga lei de controlo sobre a Justiça

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em diversas cidades polacas contra a entrada em vigor da controversa lei de reforma do Supremo Tribunal que vai ser aplicada a partir da meia-noite pelo Governo do partido Lei e Justiça (PiS) e alarga o controlo sobre o poder judicial.

A lei altera o limite de idade da reforma dos juízes do Supremo Tribunal de 70 para 65 anos e, segundo revela o diário El País, o presidente da Polónia, Andrzej Duda, já deu indicações à presidente da entidade, Malgorzata Gersdorf, uma voz incómoda para o Executivo de direita, no sentido de que se reforme. No entanto, após reunião com Duda, a juíza mostrou-se disposta a desafiar a lei, afirmando que irá apresentar-se no seu posto de trabalho esta quarta-feira.

De acordo com o texto legislativo polaco ficam abertas as portas "para a saída forçada de 27 dos 72 juízes antes de terminarem os respetivos mandatos", acrescenta o jornal.

Entre os manifestantes que se concentraram junto ao Supremo Tribunal em Varsóvia era esperada a presença de um símbolo da luta contra a opressão no país: Lech Walesa, ex-presidente e prémio Nobel da Paz, além de antigo dirigente sindical no Solidariedade.

Recorda o diário espanhol que esta é a lei pela qual a União Europeia "abriu um procedimento contra a Polónia por interferir com a independência do poder judicial", mas, ainda assim, o Executivo permaneceu indiferente às ameaças de Bruxelas.





