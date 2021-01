Conselho de Ministros marcado para esta terça-feira pode marcar o fim da coligação governamental quando os parceiros não se entendem a propósito do plano de recuperação do país.

Governo italiano pode estar à beira do fim

Esta terça-feira, Itália enfrenta um novo episódio na instabilidade que tem marcado o Governo de Giuseppe Conte. No fio da navalha há um mês, o Conselho de Ministros marcado para hoje enfrenta a tensão das ameaças do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, líder do partido Italia Viva, em deixar cair o executivo. Para o Presidente do país, Sergio Mattarella, é importante a aprovação do plano de gestão dos fundos da União Europeia antes de qualquer desfecho, remodelação ou demissão de Conte.

É precisamente este plano de recuperação que divide os parceiros da coligação governamental. Durante o fim-de-semana, o Presidente da República conversou com Renzi e tentou convencê-lo a ficar.

Itália deve receber 206 mil milhões de euros e seria um desastre se a distribuição proposta não chegasse a Bruxelas a tempo, entende o inquilino do Palácio do Quirinal, residência presidencial.



O Governo de Giuseppe Conte já mostra sinais de fadiga e tem analisado junto das duas câmaras a possibilidade de um executivo sem o Italia Viva. Contudo, é um risco e Matarella não quer uma crise política em plena crise pandémica.

