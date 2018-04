O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas inaugurou hoje em Joanesburgo, África do Sul, as novas instalações do consulado geral, que funcionará como "uma verdadeira Casa de Portugal", prestando serviços consulares, sociais e culturais.

Governo inaugura "autêntica Casa de Portugal" no consulado de Joanesburgo

José Luís Carneiro adiantou à Lusa que a comunidade portuguesa em Joanesburgo é a maior da África do Sul -- estão registados cerca de 80 mil emigrantes, do total de 200 mil portugueses e lusodescendentes residentes neste país africano.

O governante, que hoje iniciou uma visita de cinco dias à África do Sul, adiantou que em 2017 os serviços consulares praticaram cerca de 30 mil atos consulares e, desde o início deste ano, registou-se um aumento de procura de 30%.

