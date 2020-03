Encerramento de coffee shops, entre outros estabelecimentos, provocou uma corrida dos consumidores de canábis a estas lojas. Governo holandês decidiu permitir "take away" para evitar o ressurgimento de tráfico ilegal de drogas.

Governo holandês permite "take away" de canábis

Quando o governo holandês anunciou no domingo que para além de todas as escolas, bares, restaurantes e bordéis se fechassem também as famosas coffee shops até 6 de abril, devido ao novo coronavírus, a decisão provocou uma corrida dos fumadores à compra de canábis.

As filas que se formaram por todo o país levaram o governo a adaptar a decisão permitindo que o "take away" possa ser uma forma de comprar a substância nas coffee shops. O receio das autoridades prendia-se com a possibilidade de ressurgir o tráfico ilegal de drogas.

Os Países Baixos legalizaram em 1976 a posse, consumo e venda a retalho de canábis até cinco gramas por pessoa. O cultivo e o comércio ilimitado de cannabis são proibidos. De acordo com a última contagem das autoridades, foram detetados 1705 casos de infeção por Covid-19 na Holanda, onde se contam também 43 mortes.

