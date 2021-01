Autoridades fiscais acusaram injustamente de fraude milhares de famílias que foram obrigadas a devolver subsídios. Muitas acabaram na miséria ou sem casa.

Governo holandês à beira da demissão por escândalo com subsídios parentais

O governo holandês vai decidir na sexta-feira se anuncia a demissão devido ao escândalo que envolve funcionários das Finanças que acusaram injustamente milhares de pais de fraude, afogando muitas famílias em dívidas forçadas a reembolsar subsídios que tinham recebido.

O líder do Partido Trabalhista na oposição, Lodewijk Asscher, que foi ministro dos Assuntos Sociais no governo anterior, renunciou na quinta-feira, negando saber que a autoridade fiscal estava "erradamente a caçar milhares de famílias" injustamente, mas admitiu que uma falha no sistema teria "feito do governo um inimigo do seu povo".



O primeiro-ministro, Mark Rutte, disse que se opõe à dissolução da atual coligação, argumentando que os Países Baixos precisam de estabilidade durante o combate à pandemia. O gabinete vai tomar uma posição amanhã.

Os quatro partidos que integram a coligação de Rutte estão profundamente divididos na sua resposta a um relatório que deixa o Governo mal na fotografia sobre o escândalo.

O relatório dos deputados, intitulado de Injustiça Sem Precedentes, foi publicado no mês passado após um inquérito sobre o escândalo dos benefícios dos cuidados infantis que incluiu um inquérito público de funcionários, que incluiu o próprio chefe do executivo.

O documento revela que "princípios fundamentais do Estado de direito foram violados" pela autoridade fiscal holandesa, com investigações de fraude às famílias desencadeadas por "algo tão simples como um erro administrativo, sem qualquer intenção maliciosa".

O presidente da comissão de investigação, Chris van Dam, chamou ao sistema "um processo em massa em que não havia espaço para nuances", com cerca de 20 mil famílias trabalhadoras perseguidas por fraude perante os tribunais, condenadas a reembolsar os subsídios de apoio à criança e negando o direito de recurso durante vários anos a partir de 2012.

Algumas foram empurradas para a miséria ou forçadas a mudar de casa pelo injusto reembolso de dezenas de milhares de euros, quando a alegada fraude se traduziu num formulário incorretamente preenchido ou numa assinatura em falta. Vários casais chegaram a separar-se.

Ministros do Governo, deputados, funcionários públicos e juízes do tribunal, todos têm a sua quota-parte de responsabilidade, concluiu o relatório, recomendando que "todos no aparelho de Estado deveriam perguntar como é que tal coisa pode ser impedida de acontecer novamente".

O governo pediu desculpa pelos métodos da administração fiscal e em março do ano passado reservou mais de 500 milhões de euros em compensação, cerca de 30 mil euros para cada família.

