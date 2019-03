A pouco mais de um mês das legislativas, o primeiro-ministro, Juha Sipila, apresentou a demissão depois de não ser aprovada a reforma social e da saúde.

Governo finlandês demite-se

O primeiro-ministro finlandês, Juha Sipila, apresentou a demissão do Governo, na sequência do chumbo de que foi alvo a reforma social e da saúde apresentada pelo Executivo de centro-direita, numa altura em que falta pouco mais de um mês para as eleições legislativas, agendadas para o dia 14 de abril. Em junho, a Finlândia vai assumir a presidência rotativa da União Europeia.



Apesar de se confessar "muito desapontado" com o falhanço das negociações parlamentares para que a reforma fosse aprovada, Sipila irá prosseguir o trabalho com funções de Governo de gestão, de acordo com a solicitação do Presidente do país, Sauli Niinisto. A cadeia de televisão YLE recordou que, nos últimos 14 anos, sucessivos governos têm procurado que a referida reforma seja aprovada, mas sem sucesso.

Integrando elementos dos partidos Centro (liberal), Coligação Nacional (centro-direita) e ainda Reforma Azul (criado por vários ex-membros do partido Verdadeiros Finlandeses, de extrema-direita), o Governo liderado por Juha Sipila fazia da reforma social e da saúde uma das ideias-chave desta legislatura. A Deutsche Welle relembra que o primeiro-ministro defendia que a aprovação da reforma iria proporcionar uma diminuição dos gastos com o setor da saúde, nos próximos dez anos, de 2,4 para 0,9%.







