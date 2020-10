Entradas e saídas da capital espanhola vão manter-se, apesar dos protestos da população.

Governo espanhol declara estado de emergência em Madrid

O Governo espanhol decretou esta sexta-feira, 9 de outubro, o estado de emergência em Madrid, na sequência do aumento consistente de casos de covid-19 que se têm verificado, ao longo das últimas semanas, na capital espanhola

A decisão foi tomada hoje num Conselho de Ministros extraordinário e defendida, pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, com a necessidade de "proteger a saúde pública já", segundo cita o jornal El Mundo.

A reunião governamental ocorre um dia após o Tribunal Superior de Justiça de Madrid ter rejeitado as medidas impostas pelo Governo central de restrição de movimentação das pessoas na cidade espanhola e na véspera de um fim de semana prolongado, uma vez que na segunda-feira, 12 de outubro, se comemora o dia nacional de Espanha.

As autoridades receiam que centenas de milhares de madrilenos vão passar o fim de semana fora, depois de a Justiça ter anulado as restrições de mobilidade impostas pelo Governo central.

Com a decisão de declarar o estado de emergência para aquela zona, o executivo de Pedro Sánchez, dá continuidade às medidas que estavam vigentes para a Comunidade de Madrid e municípios com mais de 100 mil habitantes e onde a incidência de contágios é superior a 5oo casos. Entre elas está a proibição de circular de e para fora da Comunidade, uma decisão que causou vários protestos na capital, que a veem como uma forma de segregar a população, sobretudo dos bairros mais pobres.

Esta medida excecional foi aprovada pelo Governo central apesar de a Presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no último momento, com a reunião do executivo já em curso, ter mantido uma conversa com o chefe do Executivo, Pedro Sánchez, para tentar chegar a acordo para ser emitida uma ordem conjunta.

Apesar das restrições de entrada e saídas da capital espanhola, ficam isentos aqueles que precisem de transitar por motivos de trabalho, comércio ou atividade escolar.

As medidas aprovadas no Conselho de Ministros extraordinário terão efeito imediato.

