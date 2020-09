Madrid é neste momento o epicentro da pandemia na Europa e as medidas anunciadas pelo governo regional de Isabel Días Ayuso são questionadas pelas autoridades de saúde que pedem intervenção do executivo central.

Governo espanhol ameaça contornar autonomia de Madrid para evitar desastre sanitário

A partir desta segunda-feira entram em vigor restrições à mobilidade na região de Madrid que afetam mais de um milhão de cidadãos que vivem em zonas com uma incidência de covid-19 de mais de 1.000 infeções por cada 100 mil pessoas nos últimos 14 dias. É neste momento o epicentro da doença na Europa. Uma realidade que revela a desastrosa gestão do executivo regional de Isabel Días Ayuso, em guerra aberta com o governo de Pedro Sánchez.

A tensão política, as manifestações nas ruas e a grave situação epidémica podem acabar na intervenção direta do executivo central nas políticas sanitárias de Madrid. Segundo os epidemiologistas, as medidas anunciadas pela presidente da Comunidade de Madrid não são suficientes para conter a expansão do vírus.

De acordo com o El País, depois de vários ultimatos nos últimos dias, o Ministério espanhol da Saúde está a negociar em contra-relógio com Isabel Díaz Ayuso para apertar as medidas a fim de evitar a intervenção do governo central. Se não o fizer, o jornal espanhol antecipa várias opções legais que incluem o anúncio de regras a serem implementadas pelo governo local ou, num caso extremo, a suspensão da autonomia do executivo de Isabel Días Ayuso que passaria a estar controlado pelo governo central.

Para já, o governo de Pedro Sánchez e a Comunidade de Madrid abriram um canal de negociação a contra-relógio para tentar evitar uma intervenção. Com uma frágil estabilidade política, Días Ayuso, do PP, procura o apoio do Ciudadanos para alcançar um acordo aceitável.

O governo liderado pelo PSOE tem exercido pressão sobre Madrid para que haja uma retificação nas medidas nas próximas horas. Caso contrário, vai haver intervenção.

"É urgentemente necessário um cessar-fogo político. O povo de Madrid merece que acordemos em conjunto medidas para proteger a sua saúde. Vamos estar à altura da ocasião", afirmou Aguado, dirigente do Ciudadanos, segundo o El País.

Contudo, Ayuso deixou claro na noite de domingo, na Antena 3, que não tem qualquer intenção de reforçar as medidas. "Estamos a arruinar-nos a nós próprios. Não podemos fechar tudo. Temos de avançar para propostas intermédias", insistiu depois de acusar o governo de mudar de ideias no último minuto "por razões políticas".

Ayuso na prática pede uma semana enquanto espera para ver se as medidas anunciadas chegam para baixar a curva epidémica. Caso contrário, está disposta a revê-las. Mas o Ministério da Saúde responde que não há tempo a perder e que os peritos insistem que as decisões tomadas até agora são insuficientes e não foram bem recebidas pelos cidadãos, o que as torna mais ineficazes.

